Андрей Клементьев: Трамвай нужно чувствовать

Водитель Трамвайного парка № 7 Андрей Клементьев участвовал в городском конкурсе профессионального мастерства впервые. И, как его коллега-дебютант из Совмещённого парка Михаил Глуханюк, тоже с ходу вошёл в тройку призёров. В интервью Андрей Клементьев рассказал, что привело его на трамвай из совсем другой профессии, как выдерживать нужную скорость без спидометра, а также о том, почему вагоновожатый должен обладать чувством предвидения.

- Андрей, после оглашения результатов конкурса победители побывали у директора Горэлектротранса. О чём шла речь на встрече с Денисом Юрьевичем Минкиным?

- Говорили о том, что будут развивать предприятие, о реконструкции нашего 7-го парка и 3-го трамвайного. О том, что пути будут перекладывать, что сделают скоростные маршруты. У нас хотят сделать скоростным 27-й маршрут, от Рыбацкого до реки Оккервиль (в общей сложности 8-летняя программа развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», одобренная губернатором Петербурга, предполагает создание 15 скоростных маршрутов, а также полное обновление подвижного состава и инфраструктуры ГЭТ. – Прим. ред.). Директор поздравил, конечно. Ребятам, занявшим первое и второе места, сказал готовиться к России, занимать там призовые места – потому что уже много лет Санкт-Петербург не занимал призовых мест на Всероссийском конкурсе. Ребята услышали, поняли, пошли готовиться.

- Давал ли директор какие-то советы относительно будущего в профессии?

- Да, он посоветовал задуматься о высшем образовании, потому что в будущем трамваи могут перевести на роботизированное управление, так что, возможно, водители и не нужны будут. Подготовить себе, так сказать, почву на будущее.

- А сами Вы что думаете по этому поводу?

- У меня незаконченное высшее, я иногородний, из Забайкалья приехал. Когда уезжал, не успел один курс окончить. Забайкальский государственный университет по специальности «Инженер по технике безопасности». Хочу по ней же получить здесь высшее образование.

- А что Вас на трамвай привело?

- До трамвая я работал сварщиком. Потом на фирме начались задержки по зарплате, пришлось сменить род деятельности. И знакомая девушка, моя землячка, здесь, в Петербурге, посоветовала – попробуй к нам. Поначалу, если честно, я боялся – дорога, работа на линии, с людьми… Думал, что не смогу психологически. А потом попробовал, затянуло, понравилось, причём само движение. Собственно, чего боялся, то и понравилось! Хотелось бы, конечно, улучшить условия движения, сделать побольше обособленных путей. Чтобы был скоростной трамвай, чтобы всё было для удобства водителя, для удобства пассажиров, для быстрого перемещения, чтобы задержек никаких не было. У нас же автолюбители с трамваем не считаются как правило. Некоторые его просто даже не замечают!

- Наверно, очень непросто сохранять спокойствие в такой дорожной обстановке…

- Руководство постоянно напоминает нам, что мы профессионалы, и на дороге несём двойную ответственность. Поэтому мы стараемся предвидеть дорожную обстановку. Если простой водитель едет, он видит только в определённом радиусе вокруг себя, что происходит. А мы должны предвидеть, что будет на следующем перекрёстке. Потому что работаем в основном на одних и тех же маршрутах ежедневно, и уже знаем интенсивность движения. Ту же Народную улицу взять: знаем, где, на каком перекрёстке нарушают постоянно. То есть, ты уже заранее готов к этому.

- Возвращаясь к конкурсу – сейчас, спустя два дня, как Вы можете проанализировать своё выступление? И каковы в целом впечатления?

- Атмосфера была дружелюбная, ребята все молодцы, кто участвовал, кто приехал из других парков, с других концов города, выступили тоже на ура. Потому что мы с золотым призёром (Игорь Скударнов. – Прим. ред.) работаем в этом парке, нам было проще, ведь дома и стены помогают. А что касается конкретно меня…. Наверно, в какой-то определённый момент «включился водитель». Как я на линии себя веду, так и здесь, на конкурсе. Особенно на трассе: плавность управления, основной заезд... То есть, не надо было даже высчитывать секунды на участке, который нужно было за 64 секунды на скорости 5 километров в час проехать, или за 9 секунд на скорости 20 километров в час.

- А как Вы нужную скорость определяли при закрытом спидометре? Интуитивно?

- Уже с опытом выработалось, что ощущаешь скорость движения. Потому что у нас на линии очень много ограничений – по спецчастям, в кривых, есть просто участки пути, где ограничения скорости. А когда ты за управлением, с пассажирами, ты же должен видеть всё – и состояние контактной сети, и рельсы, и что окружает тебя, и что в салоне происходит… И это упражнение, можно сказать, далось легче других.

- А с чем возникли наибольшие сложности?

- Наверно, сложнее всего была приёмка вагона в кабине. Потому что у меня этот подвижной состав обкатан, но я на этих вагонах очень редко работаю. Что-то вспомнить пришлось, что-то подучить. Опять же спасибо учителю моему – грамотному водителю и хорошему другу Николаю Второву. Он мне помог очень сильно.

- А из обкатанных моделей вагонов – какой самый любимый?

- Больше всех мне нравится закреплённый «па̀̀рник», ЛМ-68М4 по системе многих единиц. Всего 4 вагона таких в Санкт-Петербурге, и все они в нашем парке. Я обкатывал его самым последним, о-очень сильно просил обкатать его у начальства. Мне вообще трамвай очень нравится. Это не только экологичный, но и специфичный вид транспорта, его нужно чувствовать. Даже если взять вагоны одной модели – у каждого свои настройки. Какой-то будет разгоняться быстрее, какой-то тормозить будет лучше. Опытному водителю достаточно проехать на чужом вагоне несколько остановок, чтобы понять, почувствовать его, как он себя ведёт, подстроиться под него. Потому что никто под водителя вагон перенастраивать не будет.

- Какими качествами, на Ваш взгляд, в первую очередь должен обладать водитель трамвая?

- Наверно, спокойствием. И знанием своего дела.

- Каким Вы видите своё будущее в Горэлектротрансе, если заглядывать лет на 10 вперёд?

- Пока планирую продолжать работу водителем. Я получил сейчас 5-й разряд, и в планах у меня в этом году получить лицензию на водителя-инструктора. А дальше будет видно.

Добавим, пассажиры могут встретить Андрея на 39-м маршруте, который курсирует от парка на улице Грибакиных до станции метро «Новочеркасская».

Андрей Клементьев с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным (слева) и директором Трамвайного парка № 7 Василием Сотниковым.

Напомним, первое место на конкурсе профессионального мастерства занял водитель Трамвайного парка № 7 Игорь Скударнов, который вместе с Михаилом Глуханюком из Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка будет представлять Санкт-Петербург на Всероссийском конкурсе.