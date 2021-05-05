«Блокада – это не только смерть»

Работники Горэлектротранса в преддверии Дня Великой Победы приняли участие в торжественно-траурной церемонии на Пискарёвском мемориальном кладбище. Сотрудники предприятия, ветераны и студенты Учебно-курсового комбината возложили цветы к подножию монумента «Мать-Родина», а затем прошли к стеле на Аллее Памяти, посвящённой подвигу работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ). Ветераны поделились своими блокадными воспоминаниями, а работники Пискарёвского кладбища рассказали участникам церемонии об истории мемориала.

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Для трамвайщиков ТТУЛ работа в блокадном Ленинграде была сродни боевым действиям. С началом войны на предприятии осталась четвёртая часть коллектива: остальные ушли на фронт. За время осады на рабочих местах было убито 77 работников ТТУЛ, ранено – 168 человек, контужено – 106. Пропал без вести 71 человек.

Несмотря на тяжелейшие условия, предприятие не прерывало свою работу – даже тогда, когда 8 декабря 1941 года движение электрического транспорта в городе остановилось. Поддерживалась в рабочем состоянии инфраструктура, работники трудились для нужд фронта, готовились к возобновлению трамвайного движения. Благодаря всем этим усилиям 7 марта 42-го года удалось запустить сначала грузовой, а 15 апреля и пассажирский трамвай.

«Для того, чтобы пустить трамвай, нужно было очистить пути и подходы к ним, - рассказал ветеран Трамвайного парка № 1 Валентин Кузьминский. - Чтобы вывезти сколы, снег, из нашего парка 7 марта вышел первый грузовой трамвай. А 8 марта состоялся субботник. Я с сестрой сидел дома, но мама вышла. И немцы, увидев такое оживление, ответили артиллерийским обстрелом. Люди выходили на субботники голодные, еле живые. Были две разных формы очистки: “под скребок” и “под лопату”. И я могу свидетельствовать, что 31 марта 1942 года Гороховая улица была очищена “под лопату”.

Валентин Кузьминский сообщил, что в Трамвайном парке № 1 есть плита, посвящённая возобновлению движения 15 апреля. Выходя на работу, ветеран каждый раз прикладывает к ней ладонь – в память об этом событии.

Также воспоминаниями о своём военном детстве поделился ещё один ветеран Трамвайного парка № 1 – малолетний узник концлагеря, вагоновожатый, слесарь по ремонту подвижного состава Анатолий Зезюкин.

Ветеран Юрий Львов зимой 41 – 42 годов жил в блокаду напротив другого трамвайного парка - имени Леонова: «Самые тяжёлые времена для нас были декабрь и январь. По статистике, в декабре 60 тысяч человек умирало каждый день. Каждый день! Но не надо расценивать блокаду только как смерть! Помимо умерших и полутора миллионов эвакуированных здесь работало почти миллион человек! Работали 86 крупных предприятий, которые выпускали оружие».

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин пригласил ветеранов на коллективный просмотр документального фильма «Трамвай идёт на фронт», вышедшего в преддверии 79-летия пуска трамвая в блокадном Ленинграде. Картина создавалась при поддержке городского правительства и с участием Горэлектротранса. Автор ленты, петербургский писатель и журналист Анатолий Аграфенин собрал в одном фильме уникальные архивные кадры военной поры и воспоминания жителей блокадного Ленинграда.

«Горэлектротранс очень трепетно и бережно относится к своей истории, в том числе и к военной. Она богатая и “намоленная”. Часть этой истории отражена в фильме “Трамвай идёт на фронт”. Советую всем его посмотреть, чтобы понимать, где мы работаем и насколько богатая история у нашего предприятия», - обратился к участникам памятной церемонии Денис Минкин.

Добавим, у стелы памяти ленинградских трамвайщиков студенты Учебно-курсового комбината Горэлектротранса по сложившейся несколько лет назад традиции получили в подарок книгу «Фронтовой трамвай». Её написал начальник Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны и блокады Михаил Сорока. «Командиру блокадного трамвая» принадлежит огромная личная заслуга в восстановлении трамвайного движения в осаждённом Ленинграде. Завершилась церемония посещением музейной экспозиции Пискарёвского мемориального кладбища.