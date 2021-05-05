Михаил Глуханюк: Главное – хороший настрой на работу!

Водитель Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка Михаил Глуханюк по результатам городского конкурса профессионального мастерства вошёл в тройку лучших вагоновожатых Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что участие в соревновании профессионалов было дебютным, Михаил с первого же раза стал серебряным призёром. Теперь вместе со своим коллегой из Трамвайного парка № 7 Игорем Скударновым ему предстоит отправиться на Всероссийский конкурс. В интервью Михаил Глуханюк рассказал о том, что его больше всего радует в работе на линии, какой он видит свою карьеру в Горэлектротрансе, а также порассуждал, каким будет трамвай лет через 50.

- Михаил, как Вы сами оцениваете свой дебют?

- Где-то надо было помедленнее поехать, где-то побыстрее, чтобы побольше баллов набрать. Но это уже, так сказать, работа над ошибками, которая происходит после. А так рад своему результату, не ожидал. Рад за своих друзей, которые заняли соответствующие места и повысят класс, но уже по итогам обучения. В целом всем доволен.

- Волновались сильно?

- Да. И во время конкурса, и перед ним, и после.

- А как справлялись с волнением?

- Поддержка конкурсантов. Кто-то кофе предлагал попить вместе, кто-то пообщаться. Атмосфера была дружеская. Не было такого, что если проводим соревнования в 7-м парке, то именно они должны победить. Все участники равны, кто лучше подготовился, тот и победил.

- Вам лично что на конкурсе давалось труднее, что проще?

- Теоретическая часть легче давалась, а практическая, наверно, тяжелее. Немножко непривычно было, потому что работа на линии - это одно, а конкурс – другое. Мы выполняем те же действия, но, когда выходим переводить стрелку, нам не нужно показывать руками, что стрелка в правильном положении, всё происходит на автомате. А на конкурсе это дополнительные баллы, к этому нужно привыкнуть. Из упражнений на трассе понравилось ограничение скорости 5 километров в час, этот участок нужно было проехать за 64,8 секунды. Скоростемер закрыт, и едешь, считая секунды. Когда понимаешь, что уже остаётся 10 секунд, а ехать немного осталось, пытаешься растянуть время как можно больше (смеётся).

- У Вас получилось попасть в эти 5 километров в час?

- Судя по баллам, да. Отклонение было секунда, не больше.

- Теперь Вам предстоит участвовать во Всероссийском конкурсе. Уже есть какие-то мысли по этому поводу?

- Надо готовиться! Надо собрать материалы, изучить их. Изучить сам вагон, его приёмку. Подготовиться основательно, чтобы показать себя.

- Какой результат Вы бы посчитали для себя успешным?

- Если не ошибаюсь, на российском конкурсе 52 – 54 участника… Хотелось бы, конечно, попасть в десятку. Попаду в тройку – буду рад ещё больше!

- Расскажите, пожалуйста, как Вы пришли в профессию.

- В своё время я работал в сфере продаж, наметился упадок в зарплате. Захотелось что-то кардинально поменять в своей жизни. Решил себя попробовать в этой профессии, пришёл сюда в 2017-м году.

- А почему выбрали именно трамвай?

- Я некоторые свои действия не могу объяснить (смеётся). Скорее всего, где-то объявление увидел, может быть, в самом трамвае, может быть, на сайте Горэлектротранса. Не помню, где именно, но точно заинтересовался, пришёл попробовать и получилось. Это как-то… притягивает. Бывают напряжённые моменты, когда устаёшь, а бывает наоборот, когда едешь и получаешь удовольствие от самого процесса катания. То есть, делаешь работу, которая тебе нравится.

- А что в работе на линии Вас может больше всего обрадовать?

- Разные бывают моменты. Бывает, просто пассажир выходит и говорит спасибо, уже радостно на душе. Или проезжаешь мимо маленького ребёнка, он помашет тебе ручкой. Это простой такой, но незабываемый момент. Может остановиться рядом автобус, водитель махнёт тебе рукой, тоже приятно. Если я вижу, что ко мне целенаправленно идёт пожилой человек, а ему загорается на светофоре красный, могу подождать его. Зайдёт, скажет спасибо, мне этого достаточно. С другой стороны, я не могу ждать на остановке всех. Люди иногда обижаются, но у нас есть расписание движения.

- Какими качествами, на Ваш взгляд, должен в первую очередь обладать водитель трамвая?

- Первое – это, наверно, внимательность. Дорожная обстановка с каждой секундой может измениться в любую сторону. Второе – терпение. Пассажиры бывают разные, водители автотранспорта на дороге ведут себя порой неадекватно. Из-за этого ругаться каждый раз? Не вижу смысла. Пассажирам приятней, когда с ними адекватный водитель.

- А Вы сами – спокойный человек?

- У каждого водителя есть свой предел терпения, меня сложно вывести. Главное – хороший настрой на работу! Если выйти с плохим настроением, ничего хорошего из этого не выйдет. Перекидывать негативные эмоции на окружающих тебя людей - это не самое лучше решение.

- Вы работаете на закреплённом вагоне или на разных?

- На разных, и каждый обладает своими особенностями. У меня освоены все модели, которые представлены в нашем парке: ЛВС-86К, ЛМ-99К, ЛМ-99АВ и АВН, «Витязь», «Витязь-М», «Богатырь».

- И какие из них самые любимые?

- Мне очень нравятся старые вагоны, ЛВС-86К (смеётся).

- Вот как! Почему не «Витязи» или «Богатыри»?

- «Витязи» и «Богатыри» удобней, но ЛВС для мня привычней, особенно в плохую погоду. Может, просто потому, что больше на них работаю… В буксовку или юз механические вагоны легче остановить, на современном подвижном составе это немножко по-другому происходит. Но новые вагоны, конечно, комфортней. Они низкопольные, для пожилых людей это огромный плюс. Водитель не теряет время на посадке пассажиров, укладывается в расписание, пассажиры не страдают от того, что ступеньки высокие. Для молодёжи плюс то, что имеются порты для подзарядки, есть телевидение, которое можно посмотреть, если едешь куда-нибудь далеко.

- А если попробовать заглянуть на несколько десятков лет вперёд, как думаете, каким будет трамвай?

- Если введут дистанционное управление, я не откажусь.

- Чем же Вы тогда будете заниматься?

- Дистанционным управлением (смеётся). На самом деле, если говорить без шуток, я думаю, что дистанционное управление не введут, а подвижной состав будет улучшаться для пассажиров и для комфорта водителя. Не думаю, что за 50 лет введут какую-то новую технологию, которая кардинально всё изменит. Даже если введут, на её адаптацию потребуется время. Мне кажется, не так быстро всё это произойдёт. Увидим!

- Какой Вы видите свою карьеру в ГЭТ?

- Я из тех людей, которые не только стараются освоить основу своей профессии, мне интересно всё! Для меня это не просто работа, мне хочется вникнуть, знать как можно больше. То есть, сам трамвай, как он сделан, откуда это всё произошло. Поэтому сейчас я заканчиваю получать средне-специальное образование в Академии транспортных технологий и хотел бы продолжать развиваться в этом направлении. Если я получу высшее образование, у меня будет возможность работать не только водителем, откроются новые горизонты. Если появится соответствующая вакансия, смогу подняться выше. Возможность развития – это всегда замечательно. И то, что Горэлектротранс предоставляет возможность участия в конкурсах, развития профессиональных навыков своих водителей, получения средне-специального и высшего образования - это очень радостный фактор.

Напомним, первое место на конкурсе профессионального мастерства занял водитель Трамвайного парка № 7 Игорь Скударнов, который вместе с Михаилом Глуханюком будет представлять Санкт-Петербург на Всероссийском конкурсе. Бронзовым призёром стал в этом году Андрей Клементьев из Трамвайного парка № 7.