«Петербургские магистрали»: вышел в свет апрельский номер газеты

Масштабная комплексная программа развития Горэлектротранса, одобренная губернатором, результаты городского конкурса профессионального мастерства водителей трамвая, «трамвай будущего», разработанный студентами ПГУПС и «остросюжетный» репортаж о совместных учениях с участием Аварийно-восстановительной службы. Об этом и другом рассказывает очередной номер корпоративной газеты.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал 8-летнюю программу развития Горэлектротранса, предусматривающую полное обновление подвижного состава и инфраструктуры ГЭТ. Программу представил директор предприятия Денис Минкин во время премьерного рейса первого в России трамвая с алюминиевым кузовом «Витязь-Ленинград». Рейс состоялся на неделе 79-й годовщины пуска пассажирского трамвая в осаждённом Ленинграде.

В Петербурге назвали имена победителей городского конкурса профессионального мастерства вагоновожатых. Второе и третье место досталось новичкам конкурса, тогда как победитель участвовал в соревнованиях водителей не впервые и в 2017 году уже был серебряным призёром. Теперь двум лидерам этого года предстоит выступить от Петербурга на Всероссийском конкурсе.

Горэлектротранс наградил студентов Петербургского государственного университета путей сообщения Александра I за разработку «трамвая будущего». Работы могли раскрывать любые идеи, связанные с тем, как будет выглядеть и функционировать трамвай будущего. Победителем стала Василиса Быльцева, представившая эссе «Трамвай на магнитной подушке». После окончания университета Василиса сможет применить свои знания в ГЭТ, поскольку заключила с предприятием договор на целевое обучение.

Работники Аварийно-восстановительной службы приняли участие в масштабном учении, организованном Корпусом спасателей - региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей на базе Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Окунуться в атмосферу учений, где нашлось место и пожару, и завалам, и ЧП на воде, поможет репортаж бригадира АВС Александра Савельева, подготовленный специально для «Петербургских магистралей».

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