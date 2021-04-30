Игорь Скударнов: Трамвай – это твоя душа!

Водитель Трамвайного парка № 7 Игорь Скударнов по результатам городского конкурса профессионального мастерства стал лучшим водителем Санкт-Петербурга. Долгожданной цели он добился с третьей попытки, а в 2017 году «размялся», взяв серебряные медали. На следующий день после триумфального выступления, по горячим следам, Игорь рассказал в интервью о том, что помогло ему стать первым, почему он любит трамвай, а также о месте профессии в его творчестве – вагоновожатый пишет стихи и является членом Союза писателей Санкт-Петербурга.

- Игорь, как прошла ночь после победы, спали спокойно?

- Спокойно спал. Вот перед конкурсом…. Нервничал, очень было беспокойно.

- Для Вас это уже третий конкурс, всё равно нервничаете?

- Каждый раз волнуешься, конечно! Потому что все участники достойные соперники, настроенные, видишь рвение их, упорство…Хотя, конечно, легче стало. Сначала ситуации стрессовые переживаешь, потом постепенно реагируешь на них более спокойно. Но всё равно стресс есть стресс.

- От кого уже успели принять поздравления?

- Директор нашего предприятия (Денис Минкин. – Прим. ред.) самым первым позвонил. Пожелал успеха на линии, чтобы я так же показывал классное вождение. Чтобы то, что было на конкурсе, пригодилось в жизни. Ведь любой конкурс, любая проверка знаний нужны для работы на линии, чтобы нашим пассажирам было комфортно. Много кто ещё поздравил, коллеги в основном. Вот Андрей Клементьев из нашего парка, мой друг, который занял третье место, тоже позвонил, очень приятно было.

- Кого из наставников хотелось бы поблагодарить за победу?

- У нас один наставник был, это Галина Панкова, но приходили ещё помогать старые участники, кто занимал первые места, например, Николай Второв. Приходили и просто поддержать, советы давали. Евгения Егорова, которая в прошлом году второе место заняла, приходила на вагон, смотрела, своим опытом делилась, рассказывала. Интересно было людей слушать, кто раньше участвовал – какие у них были эмоции, переживания, как они выполняли упражнения, как тренировались. Вся эта информация помогает, анализируешь… Слушая людей, понимаешь, что главное – конечно же, не скорость, а правильность выполнения упражнений, бдительность, внимательность.

- Как Вы оцениваете новую систему проведения конкурса, когда теоретическая часть и первые заезды проходят непосредственно в парках?

- Думаю, это правильно, потому что раньше, когда на теорию все собирались в Учебном комбинате, какой-то перевес был. Получалось, что из одного парка 7 человек проходило, с другого 4, а с третьего вообще никого. А так у каждого парка есть шанс. Ну, и родные стены на первом этапе поддерживают. После работы остался, кружочек на вагоне сделал. Даже просто на трассу посмотришь, подумаешь: что ж меня ждёт-то впереди? Вера ещё, вера нужна! Если человек не будет верить в победу, будет надеяться каким-нибудь «косым мальцом» что-нибудь занять, то и в десятку не попадёт.

- А Вы сами уже проанализировали своё выступление на свежую голову?

- Ну, теорию я где-то немного упустил. Просто мне билет попался о-очень большой, я старался настолько тщательно всё рассказать, что даже не уложился во времени, из-за этого меньше баллов чуть-чуть получил. В приёмке подвижного состава тоже вроде бы всё сказал, но где-то мог побыстрее. На линии в каких-то упражнениях другие ребята даже лучше были. Но если вкупе взять, то по очкам я выиграл, в первую очередь из-за экстренного торможения. Это самый сложный этап конкурса, который требует внимания, подготовки. Каждый день перед работой или после работы я тренировался, реакцию выработал, это помогло.

- А на линии Вам приходилось экстренное торможение применять?

- Ни разу, слава Богу! Хотя подтормаживать, конечно, приходилось, потому что на линии возникают ситуации, когда машины резко вылетают, а ты не ожидаешь. Представляете, такую махину остановить? Но стараешься тормозить с максимальным комфортом для пассажиров, вроде и плавно, а вроде и экстренно, чтобы никто не упал. Но это выработано уже, это техника управления, это надо годами работать.

- Теперь Вас ждёт впереди Всероссийский конкурс. Уже внутренне настраиваетесь на него, ставите какие-то цели?

- Обязательно победа, обязательно! Но сложность в том, что мы приедем, не видя трассу, не видя маршрута, не зная вагона…Пока я ничего не представляю, полная неизвестность, и от этого мандраж.

Игорь Скударнов на жеребьёвке городского конкурса-2021

- В 2017 году, когда Вы заняли на конкурсе 2-е место, Вы сказали в интервью, что профессия водителя - благородная. А в чём её главная миссия?

- Отвечу Вам своими же стихами:

Нынче стать водителем трамвая

Выгодно, престижно, интересно.

Рукоять контроллера сжимая

Быть для многих нужным и полезным.

Но, себя работе отдавая,

Понимаю: мало быть полезным.

Чтобы быть водителем трамвая,

Надо быть культурным и ответственным.

- А во время работы на линии стихи у Вас когда-нибудь рождались?

- Да, конечно, я очень много написал. Строчка родится, приезжаю на конечную станцию, запишу… На тему любовной лирики у меня очень много таких стихов, о водителях из других парков, о нашей профессии, о трамвае. У меня даже есть стих маленький, посвящённый вагону ЛМ-68М, «Машка» в простонародье, их уже списали.

- Какие моменты смены для Вас самые любимые?

- Когда ты в парк едешь, парковым рейсом. Устал уже, всё позади, вечер, город смолкает. Едешь по мостам, по Володарскому, Александра Невского - мой маршрут № 7, закреплённый - весь Петербург как на ладони. Огоньки блестят, машин уже совсем мало, мозг успокаивается, ведь на линии он пропускает через себя все сигналы, всё это движение, всю эту суету.… А когда усталость проходит, где-то в час ночи, полвторого – вот это красота! Понимаешь, что ты действительно счастливый. Что ты нужен этому городу, что ты на своём месте.

- А вообще трамвай для Вас – это что? Техника, живой организм, друг?

- Трамвай, тем более закреплённый – это твоя душа! Ты привык к управлению, вы с ним одно целое, понимаете? Всё уже заточено под тебя, ты уже заточен под этот трамвай, знаешь все позиции, знаешь, как он тормозит, как он трогается. Это часть тебя!

- А как Вы думаете, каким будет трамвай через лет 30 - 50?

- Наверно, так же рельсы будут, будут провода…. Хотя нет, проводов не будет, конечно, но рельсы останутся, поэтому и слово само останется - трамвай. Может, на магнитной подушке он будет, как в Японии. Может, водород…Но мне кажется, что трамвай без водителя – это уже не трамвай. Сейчас говорят, что будет роботизировано всё, что, может, какой-то диспетчер один будет сидеть управлять, но всё равно в экстренных ситуациях человек справится наиболее эффективно.

- Каким Вы видите своё будущее в Горэлектротрансе?

- Буду работать водителем до последнего (смеётся). Надо же ещё стаж выработать, 20 лет, о пенсии-то надо думать. Вообще работа мне нравится, потому что здесь перспективы есть, карьерный рост, конкурсы проводятся. Чего-то достигаешь, квалификацию свою повышаешь, стремишься к чему-то, всё интересно. Может, на наставника выучусь, есть много и других направлений. Директор говорил нам, что, когда «трамвай будущего» появится, уже другая система в ГЭТ будет, поэтому надо переучиваться, другим профессиям обучаться. А то, действительно, сядет робот в кресло водителя - куда тогда идти? (смеётся)

Напомним, второе место на конкурсе профессионального мастерства занял водитель Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка Михаил Глуханюк. Вместе с Игорем Скударновым он будет представлять Санкт-Петербург на Всероссийском конкурсе. Бронзовым призёром стал в этом году Андрей Клементьев из Трамвайного парка № 7.