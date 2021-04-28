В Петербурге назвали имена лучших вагоновожатых-2021

«Как говорится, мы не любители…», - эти строки из стихотворения водителя трамвая Игоря Скударнова оказались пророческими. Именно он стал лучшим вагоновожатым-2021 по итогам городского конкурса профессионального мастерства, который в эти дни проходил в Горэлектротрансе. Победители определились по результатам двухдневных конкурсных заездов 28 и 29 апреля. Второе и третье место досталось новичкам конкурса, тогда как победитель участвовал в соревнованиях водителей не впервые и в 2017 году уже был серебряным призером. Теперь двум лидерам этого года предстоит выступить от Петербурга на Всероссийском конкурсе.

Победители конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая-2021»:

I место: Игорь Скударнов, Трамвайный парк № 7.

Стаж работы в Горэлектротрансе: 6 лет.

Участие в конкурсе: третье.

«Первое место! Пока поверить не могу, правда! Я вообще не ожидал! Хотя хотел, очень хотел, шёл к нему уже много лет. Думаю, удалось за счёт упорства. Упорства и тренировки. Я каждый день приходил в парк после работы или перед работой и занимался».

Игорь Скударнов - член Союза писателей России, заметное место в его произведениях занимает профессия водителя. В 2019 году вагоновожатый стал финалистом конкурса «Поэзия улиц», его стихи украсили остановку на углу Кронверкского и Каменноостровского проспектов.

«Наш городской электрический транспорт

Объединяет людей и пространства.

Как говорится, мы не любители….

Культурной столице – культурный водитель!

С нами не будет перипетий.

Добрые люди, нам по пути!

II место: Михаил Глуханюк, Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк.

Стаж работы в Горэлектротрансе: 4 года, 2 месяца.

Участие в конкурсе: первое.

«Не ожидал, конечно, этого, приятная новость! Если честно, где-то 6-7 место хотел занять, такова была моя цель, не был так сильно уверен в своих силах. Удалось, наверно, благодаря наставникам, которые подготавливали. Конечно же, стечение обстоятельств и поддержка самих конкурсантов. Потому что хоть и была конкуренция между нами, но каждый поддерживал друг друга».

III место: Андрей Клементьев, Трамвайный парк № 7.

Стаж работы в Горэлектротрансе: 5 лет, 1 месяц.

Участие в конкурсе: первое.

«Эмоции самые наилучшие, стремился к этому! Результат, конечно, не совсем ожидаемый, но очень приятно! Я рассчитывал на меньшее, мне почему-то казалось, что я не очень всё сделал, как нужно было.Но получилось - в первую очередь за счёт своего учителя Второва Николая Владимировича, который меня готовил к конкурсу. И, наверно, за счёт стремления к цели».

Финал конкурса профессионального мастерства проводился на специально оборудованной трассе на территории Трамвайного парка № 7. Традиционные испытания включали в себя такие элементы, как осмотр и подготовка вагона, движение на заданной скорости, разгон до 40 км/ч и экстренное торможение, точная остановка перед стоп-линией и другие упражнения. Из любопытных испытаний – прохождение участка на нужной скорости, при том что спидометр у водителя закрыт. А вот мастерство плавного вождения определяют с помощью чаши с водой, поставленной на салфетку: во время манёвров водителю нужно суметь сохранить пол салона и салфетку сухой.