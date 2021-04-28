Трамваи возвращаются на пр. Энгельса после завершения ремонта трамвайных путей

29 апреля 2021

30 апреля возобновляется трамвайное движение по пр. Энгельса на участке от пр. Просвещения до пр. Луначарского. Ранее участок был закрыт в связи с производством путевых работ. На свои привычные трассы возвращаются трамваи №№ 21, 55, 58.

 

С 30.04.2021 г. трамваи следуют:

 

№21: Приморский пр. – ул. Савушкина - Торжковская ул. - Сердобольская ул. - Б.Сампсониевский пр. - пр. Энгельса - Придорожная аллея

 

№55: Придорожная аллея - пр. Энгельса - пр. Луначарского - пр. Культуры - Тихорецкий пр. - Политехническая ул. - пл. Мужества - 2-й Муринский пр. - Светлановская пл. -Богатырский пр. - пр. Испытателей - ул. Ильюшина - пр. Авиаконструкторов - ул. Шаврова

 

№58: пр. Культуры - пр. Просвещения - пр. Энгельса - Выборгское шоссе - Суздальский пр. - ул. Жени Егоровой

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