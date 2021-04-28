Трамваи возвращаются на пр. Энгельса после завершения ремонта трамвайных путей

30 апреля возобновляется трамвайное движение по пр. Энгельса на участке от пр. Просвещения до пр. Луначарского. Ранее участок был закрыт в связи с производством путевых работ. На свои привычные трассы возвращаются трамваи №№ 21, 55, 58.

С 30.04.2021 г. трамваи следуют:

№21: Приморский пр. – ул. Савушкина - Торжковская ул. - Сердобольская ул. - Б.Сампсониевский пр. - пр. Энгельса - Придорожная аллея

№55: Придорожная аллея - пр. Энгельса - пр. Луначарского - пр. Культуры - Тихорецкий пр. - Политехническая ул. - пл. Мужества - 2-й Муринский пр. - Светлановская пл. -Богатырский пр. - пр. Испытателей - ул. Ильюшина - пр. Авиаконструкторов - ул. Шаврова

№58: пр. Культуры - пр. Просвещения - пр. Энгельса - Выборгское шоссе - Суздальский пр. - ул. Жени Егоровой