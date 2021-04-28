30 апреля открылось трамвайное движение на пр. Энгельса после ремонта путей

30 апреля возобновлено трамвайное движение по пр.Энгельса на участке от пр. Просвещения до пр.Луначарского. Участок был закрыт с начала года в связи с производством путевых работ. В день запуска движения здесь состоялось рабочее совещание с участием председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина, председателя Комитета по транспорту Кирилла Полякова и директора Горэлектротранса Дениса Минкина. Руководители транспортной отрасли напомнили о комплексной программе развития ГЭТ, рассчитанной на ближайшие 8 лет.

После завершения ремонта трамвайных путей на пр.Энгельса в пятницу с начала движения на свои привычные трассы вернулись трамваи №№21, 55, 58.

С 30.04.2021 г. трамваи следуют:

№21: Приморский пр. – ул. Савушкина - Торжковская ул. - Сердобольская ул. - Б.Сампсониевский пр. - пр. Энгельса - Придорожная аллея

№55: Придорожная аллея - пр. Энгельса - пр. Луначарского - пр. Культуры - Тихорецкий пр. - Политехническая ул. - пл. Мужества - 2-й Муринский пр. - Светлановская пл. -Богатырский пр. - пр. Испытателей - ул. Ильюшина - пр. Авиаконструкторов - ул. Шаврова

№58: пр. Культуры - пр. Просвещения - пр. Энгельса - Выборгское шоссе - Суздальский пр. - ул. Жени Егоровой

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков отметил, что скорость перемещения жителей по городу будет повышаться. Так, по отремонтированному участку проходит трасса маршрута №55 из числа 15 скоростных маршрутов, которые в рамках комплексной программы развития ГЭТ планируется переводить в скоростной режим.

«Увеличивается провозная способность этих маршрутов. Здесь также будет меняться подвижной состав. С 2024 года мы здесь увидим новые трамваи - из той серии, которую мы недавно презентовали вместе с губернатором нашего города Александром Дмитриевичем Бегловым», - сказал Кирилл Поляков.

Денис Минкин напомнил о ключевой составляющей программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее», это – обновление в едином комплексе:

«Все эти ремонтные работы – часть большой программы обновления Горэлектротранса. Как его инфраструктуры, так и подвижного состава. Губернатор утвердил эту программу две недели назад, она большая, внятная, комплексная, в рамках неё будет осуществляться и ремонт путей по городу с созданием 15 скоростных трамвайных маршрутов, и полноценная замена подвижного состава».

Справка Комитета по развитию транспортной инфраструктуры

Пр.Энгельса является первым из запланированных к ремонту адресов в этом году. Всего в рамках адресной программой ремонта трамвайных путей КРТИ в 2021 году будет проведен ремонт на 14 адресах общей протяженностью 22,09 кмоп (километров одиночного пути) в шести районах Петербурга.

Самым крупным объектом станет пр. Стачек от Кронштадтского путепровода до пр. Маршала Жукова, включая узлы №28, №295 и трамвайное кольцо конечного пункта «пр. Маршала Жукова», – ремонт пройдет на путях протяженностью 6,46 кмоп. Почти 3 кмоп трамвайных путей будут отремонтированы на участке ул. Ярослава Гашека от Бухарестской ул. до Купчинской ул., включая узел №11; 2,6 кмоп – на Кондратьевском пр. от Арсенальной ул. до ул. Жукова и 2 кмоп – на Петропавловской ул., наб. реки Карповки от ул. Льва Толстого до Чкаловского пр.