В Петербурге выбирают лучшего водителя трамвая-2021

28 апреля в Горэлектротрансе стартовал финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». Вагоновожатые из всех шести трамвайных парков Горэлектротранса соревнуются на трассе, специально оборудованной на территории Трампарка № 7. Это главное профессиональное и зрелищное событие года для водителей электротранспорта: победителям (1-3 места) автоматически присваивается следующий разряд, а вошедшие в десятку лучших смогут повысить разряд досрочно. Кроме того, победа в городском конкурсе – дело чести. Дальше лидерам предстоит представлять Петербург на Всероссийских соревнованиях.

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Перед началом жеребьёвки, которая определила порядок выступлений, к участникам конкурса обратился директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, отметивший уникальность соревнования.

«Вы, естественно, и на линии, и в каждодневной работе ведёте себя честно, работаете от души, проявляете своё профессиональное искусство. Но выявить ваши максимальные способности можно только в экстремальных условиях соревнований. Поэтому сегодня всё будет проходить по так называемому гамбургскому счёту. Он означает, что победитель будет определён без натяжек, победитель будет – настоящий, победитель будет – честный. Желаю вам удачи и честной борьбы!» - поприветствовал конкурсантов Денис Минкин.

Среди участников – 18 финалистов, по 3 сильнейших представителя от каждого парка. В основном это 20-30-летние молодые водители, принимающие участие в конкурсе впервые.

В программе первого дня соревнований – приёмка подвижного состава и пробные заезды. Конкурсная трасса оборудована по стандартам всероссийского конкурса и включает такие испытания, как точная остановка перед стоп-линией, экстренное торможение, обязательная и техническая остановки, стрелочный перевод, прохождение участка трассы на время, движение на заданной скорости. Интересно, что во время выполнения этого элемента спидометр у водителя закрыт – нужной скорости вагоновожатый должен достичь интуитивно и с помощью своего опыта. А вот мастерство плавного вождения определяют с помощью чаши с водой, поставленной на салфетку: во время манёвров водителю нужно суметь сохранить пол салона и салфетку сухой.

Имя лучшего водителя трамвая станет известно по итогам конкурсных заездов завтра, 29 апреля. Победители представят Санкт-Петербург на Всероссийских соревнованиях.