Стартовало голосование за благоустройство 22 территорий Петербурга

Информация Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга:

С 26 апреля до 30 мая на портале 78.gorodsreda.ru проходит голосование за благоустройство 22 городских территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Реализация всех проектов запланирована до 2030 года. Однако, чем больше голосов наберет территория, тем раньше ее благоустроят. Поэтому в рамках голосования петербуржцам предстоит выбрать территории, которые нужно благоустроить в первую очередь.

Объекты, которые вынесены на голосование:

Бульвар на ул. Циолковского (Адмиралтейский район) Бульвар на 19-й линии В.О. от Среднего пр. В.О. до Малого пр. В.О. (Василеостровский район) Полюстровский сад (Выборгский район) Кондратьевский сад между Полюстровским пр., Кондратьевским пр. и ул. Жукова (Калининский район) Любашинский сад между Полюстровским пр., Замшиной ул. и пр. Металлистов (Калининский район) Сквер у дома 18 по пр. Маршала Жукова (Кировский район) Сквер между д.7 и д.13 по Южной ул. (Колпинский район) Пейзажный парк (Красногвардейский район) Ржевский коридор (Красногвардейский район) Сквер у дома 131 на пр. Ветеранов (Красносельский район) Сквер Подводников между ул. Мартынова, ул. Карла Маркса, Макаровской ул. и пр. Ленина (Кронштадтский район) Паровозный сквер между пр. Ленина, Зеленогорским шоссе и линией Финляндской железной дороги (Курортный район) Парк Авиаторов между Новоизмайловским пр.,Бассейной ул., Кубинской ул. и Кузнецовской ул. (Московский район) Дальневосточный пр. от ул. Коллонтай до ул. Дыбенко (нечётная сторона) (Невский район) Вяземский сад на пересечении Песочной наб. и Вяземского пер. (Петроградский район) Сквер на пересечении Б. Пушкарской ул. и ул. Воскова (Петроградский район) Наб. реки Карповки от Карповского моста до Барочного моста (Петроградский район) Сквер между д. 79 и д. 101 а по Санкт-Петербургскому шоссе (Петродворцовый район) «Молодежный Сквер» у дома 9 по пр. Сизова (Приморский район) Парк Дальняя Рогатка юго-восточнее пересечения Петербургского шоссе и Пулковского шоссе (Пушкинский район) Федоровский сквер на Дунайском пр. между Загребским бул. и Бухарестской ул. (Фрунзенский район) «Калужский сквер» у дома 9 в Калужском пер. (Центральный район)

Местонахождение объектов на карте можно посмотреть по этой ссылке.