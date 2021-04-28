Стартовало голосование за благоустройство 22 территорий Петербурга

28 апреля 2021

Информация Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга:

 

С 26 апреля до 30 мая на портале 78.gorodsreda.ru проходит голосование за благоустройство 22 городских территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 

 

Реализация всех проектов запланирована до 2030 года. Однако, чем больше голосов наберет территория, тем раньше ее благоустроят. Поэтому в рамках голосования петербуржцам предстоит выбрать территории, которые нужно благоустроить в первую очередь.

 

Объекты, которые вынесены на голосование:

 

  1. Бульвар на ул. Циолковского (Адмиралтейский район) 
  2. Бульвар на 19-й линии В.О. от Среднего пр. В.О. до Малого пр. В.О. (Василеостровский район)
  3. Полюстровский сад (Выборгский район)
  4. Кондратьевский сад между Полюстровским пр., Кондратьевским пр. и ул. Жукова (Калининский район)
  5. Любашинский сад между Полюстровским пр., Замшиной ул. и пр. Металлистов (Калининский район)
  6. Сквер у дома 18 по пр. Маршала Жукова (Кировский район)
  7. Сквер между д.7 и д.13 по Южной ул. (Колпинский район)
  8. Пейзажный парк (Красногвардейский район)
  9. Ржевский коридор (Красногвардейский район)
  10. Сквер у дома 131 на пр. Ветеранов (Красносельский район)
  11. Сквер Подводников между ул. Мартынова, ул. Карла Маркса, Макаровской ул. и пр. Ленина (Кронштадтский район) 
  12. Паровозный сквер между пр. Ленина, Зеленогорским шоссе и линией Финляндской железной дороги (Курортный район)
  13. Парк Авиаторов между Новоизмайловским пр.,Бассейной ул., Кубинской ул. и Кузнецовской ул. (Московский район)
  14. Дальневосточный пр. от ул. Коллонтай до ул. Дыбенко (нечётная сторона) (Невский район)
  15. Вяземский сад на пересечении Песочной наб. и Вяземского пер. (Петроградский район)
  16. Сквер на пересечении Б. Пушкарской ул. и ул. Воскова (Петроградский район)
  17. Наб. реки Карповки от Карповского моста до Барочного моста (Петроградский район)
  18. Сквер между д. 79 и д. 101 а по Санкт-Петербургскому шоссе (Петродворцовый район)
  19. «Молодежный Сквер» у дома 9 по пр. Сизова (Приморский район)
  20. Парк Дальняя Рогатка юго-восточнее пересечения Петербургского шоссе и Пулковского шоссе (Пушкинский район)
  21. Федоровский сквер на Дунайском пр. между Загребским бул. и Бухарестской ул. (Фрунзенский район)
  22. «Калужский сквер» у дома 9 в Калужском пер. (Центральный район)

 

Местонахождение объектов на карте можно посмотреть по этой ссылке.

 

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