Стартовало голосование за благоустройство 22 территорий Петербурга

С 26 апреля до 30 мая на портале 78.gorodsreda.ru проходит голосование за благоустройство 22 городских территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Реализация всех проектов запланирована до 2030 года. Однако, чем больше голосов наберет территория, тем раньше ее благоустроят. Поэтому в рамках голосования петербуржцам предстоит выбрать территории, которые нужно благоустроить в первую очередь.
Объекты, которые вынесены на голосование:
-
Бульвар на ул. Циолковского (Адмиралтейский район)
-
Бульвар на 19-й линии В.О. от Среднего пр. В.О. до Малого пр. В.О. (Василеостровский район)
-
Полюстровский сад (Выборгский район)
-
Кондратьевский сад между Полюстровским пр., Кондратьевским пр. и ул. Жукова (Калининский район)
-
Любашинский сад между Полюстровским пр., Замшиной ул. и пр. Металлистов (Калининский район)
-
Сквер у дома 18 по пр. Маршала Жукова (Кировский район)
-
Сквер между д.7 и д.13 по Южной ул. (Колпинский район)
-
Пейзажный парк (Красногвардейский район)
-
Ржевский коридор (Красногвардейский район)
-
Сквер у дома 131 на пр. Ветеранов (Красносельский район)
-
Сквер Подводников между ул. Мартынова, ул. Карла Маркса, Макаровской ул. и пр. Ленина (Кронштадтский район)
-
Паровозный сквер между пр. Ленина, Зеленогорским шоссе и линией Финляндской железной дороги (Курортный район)
-
Парк Авиаторов между Новоизмайловским пр.,Бассейной ул., Кубинской ул. и Кузнецовской ул. (Московский район)
-
Дальневосточный пр. от ул. Коллонтай до ул. Дыбенко (нечётная сторона) (Невский район)
-
Вяземский сад на пересечении Песочной наб. и Вяземского пер. (Петроградский район)
-
Сквер на пересечении Б. Пушкарской ул. и ул. Воскова (Петроградский район)
-
Наб. реки Карповки от Карповского моста до Барочного моста (Петроградский район)
-
Сквер между д. 79 и д. 101 а по Санкт-Петербургскому шоссе (Петродворцовый район)
-
«Молодежный Сквер» у дома 9 по пр. Сизова (Приморский район)
-
Парк Дальняя Рогатка юго-восточнее пересечения Петербургского шоссе и Пулковского шоссе (Пушкинский район)
-
Федоровский сквер на Дунайском пр. между Загребским бул. и Бухарестской ул. (Фрунзенский район)
-
«Калужский сквер» у дома 9 в Калужском пер. (Центральный район)
Местонахождение объектов на карте можно посмотреть по этой ссылке.