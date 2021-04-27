Популяризацию технического наследия обсудили на конференции в Музее ГЭТ

26 апреля в Музее городского электрического транспорта состоялась Первая научно-практическая конференция «Популяризация технического наследия в музее». Она объединила музейных специалистов, историков, коллекционеров, представителей научных, образовательных организаций в сфере истории науки и техники. Участники конференции обсудили новые подходы и решения актуальных проблем в сфере сохранения, изучения и интерпретации технического наследия в музеях и музейных центрах.

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Одним из дискуссионных вопросов, вызвавших живое обсуждение, стала возможность эксплуатации экспонатов технической коллекции. Тема особо актуальна для транспортных музеев, где подвижной состав может быть на ходу. По словам директора Музея городского электрического транспорта Александры Филяковой, при том, что понятие «музейный предмет» предполагает его полное изъятие из бытового обихода, возможность функционирования экспонатов и выполнение ими своей основной функции является одним из главных принципов технических музеев. В числе классической иллюстрации сосуществования двух концепций под крышей одного музея - часы «Павлин» из коллекции Государственного Эрмитажа. Одновременно они являются музейным экспонатом, при этом продолжают выполнять свою функцию.

Заместитель директора Центрального музея связи имени А.С.Попова Нина Борисова отметила важность использования возможностей музеев в программах образования. В качестве примера она привела опыт Амстердама, где уроки разрабатываются таким образом, что учителя заранее планируют, какую тему класс будет изучать непосредственно в музее. Заместитель директора петербургского Горэлектротранса Валерий Молодец в свою очередь отметил открытость и заинтересованность предприятия во взаимодействии с учебными заведениями, а также возможности Музея ГЭТ для проведения выездных уроков для детей. О взаимодействии вузов, школ и музеев также говорили представители Санкт-Петербургского государственного института культуры и Санкт-Петербургского Политехнического университета.

Спасение от уничтожения и исчезновения – одна из главных особенностей формирования технических коллекций. И здесь возникает новое поле для дискуссий, связанных с реставрационными нормами и правилами. Реставратор Музея городского электрического транспорта Алексей Гонтарев поделился практическими аспектами восстановления памятников технического наследия. Он назвал гордостью петербургской коллекции два троллейбуса, дошедшие до наших дней в единственном экземпляре – ЯТБ-1 с деревянным корпусом (восстановлен в варианте образца 1936 года) и ЯТБ-2, реставрация которого ведется в данный момент (восстанавливается в варианте 50-х годов). В этой работе музейщикам помогает накопленный 20-летний опыт реставрации и знания о ЯТБ. Алексей Гонтарев выразил надежду, что отделка, аутентичный крепеж и материалы принципиально скажутся на качестве реставрации нового экспоната, и он получит максимальное количество подлинных элементов.

Раз уж зашла речь о семействе ярославских троллейбусов, не забыли на конференции упомянуть и о ЯТБ-3, знаменитом двухэтажном троллейбусе с ретрофотографий столицы середины прошлого века. Оригинальных машин не сохранилось, поэтому в Москве планируют построить макет двухэтажного троллейбуса. Объект станет частью экспозиции Музея транспорта Москвы, который находится на финальной стадии проектирования. Он откроется в зданиях бывшего Автобусного парка №4 (Новорязанская ул.,27), занимавшего территорию исторического гаража по проекту архитектора Константина Мельникова. Изначально гараж строился под 226 грузовых автомобилей и прославил имя архитектора. Как рассказала директор московского музея Оксана Бондаренко, постоянная экспозиция будет представлена 61 объектом, среди них - семь трамваев и семь троллейбусов. На популяризацию экологически чистого транспорта музей планирует делать особый акцент.

Также петербуржцы обсудили с московскими коллегами злободневную тему развития музея в цифровую эпоху. С докладом «Как поддерживать интерес семейной аудитории вне музея» выступила продюсер московского Политехнического музея Мария Белиоглова.

Главным итогом конференции организаторы назвали обмен опытом реставрации и хранения экспонатов. Деловую программу завершил рейс туристического трамвая по историческому центру Петербурга. На туристическом маршруте работает реплика легендарного вагона ЛМ-33. Подлинный трамвай находится в Музее ГЭТ, а пассажиров обслуживает его точная копия, созданная на базе современного трамвая.