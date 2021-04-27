Изменения в организации движения в связи с мероприятиями, приуроченными к 9 мая

30 АПРЕЛЯ, 5, 7, 8, 9 МАЯ

РЕПЕТИЦИИ И ПАРАД ПОБЕДЫ

В связи с проведением репетиций и торжественного парада войск, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, закрывается троллейбусное движение по Невскому проспекту от Садовой до Дворцового проезда, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту в следующие даты:

30 апреля, с 07:00 до 12:30;

5 мая, с 14:00 до 18:00;

7 мая, с 07:00 до 12:30;

8 мая, с 15:00 до 16:30;

9 мая, с 09:00 до 12:30.

Троллейбусы следуют:

№1: от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до конечной станции «Тульская улица»;

№5: от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до конечной станции «Проспект Бакунина»;

№7: от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул. (обратно по Мытнинской ул., Полтавской ул.), 8-й Советской ул. до конечной станции «Новгородская улица»;

№10: (направлены по двум трассам):

- от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно по Большому пр. П.С.) до конечной станции «Съезжинская ул.»;

- от конечной станции «Таллинская ул.» по ул. Стахановцев, Заневскому пр., Новочеркасскому пр. (обратно по Новочеркасскому пр., Таллинской ул.), Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул.

№11: (направлены по двум трассам):

- от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно по Большому пр. П.С.) до конечной станции «Съезжинская ул.»;

- от конечной станции «Таллинская улица» по ул. Стахановцев, Заневскому пр., мосту Александра Невского, Невскому пр., Суворовскому пр. до конечной станции «Тульская улица»;

№17: от конечной станции «Улица Костюшко» по действующей трассе до Малой Морской ул., далее по Малой Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару, пл. Труда, ул. Якубовича, Конногвардейскому пер. до конечной станции «Конногвардейский бульвар» (обратно по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича);

№22: от конечной станции «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до конечной станции «Тульская улица».

7 МАЯ

МЕРОПРИЯТИЕ НА ПЛ. СТАЧЕК