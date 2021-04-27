Эксперты бережливого производства ГЭТ приняли участие в Форуме труда

Повышение производительности труда при помощи инструментов бережливого производства обсудили в рамках V Санкт-Петербургского Международного форума труда. Участие в сессиях форума приняли специалисты Горэлектротранса, занимающиеся внедрением на предприятии передовой производственной философии.

Развитие производственной системы для оптимизации производственных процессов становится важным преимуществом для обеспечения устойчивой позиции и дальнейшего развития предприятия. Поэтому специалистов ГЭТ в первую очередь интересовали технологические инновации для прорывного роста в сфере производительности труда, динамика реализации национального проекта «Производительность труда» в Санкт-Петербурге. В настоящее время ведётся работа по оценке целесообразности участия Горэлектротранса в этом национальном проекте на федеральном и региональном уровнях.

«Проблемы с которыми сталкиваются агенты влияния при внедрении передовых методов по оптимизации производственной системы, внедрения стратегического планирования и инструментов визуального менеджмента, проще решать, когда есть возможность перенять лучшие практики, значительно улучшающие мотивацию сотрудников», - отметил тренер-эксперт, ведущий экономист планово-экономического отдела Финансово-экономического управления Константин Тычинин.

Добавим, главными темами V Санкт-Петербургского Международного форума труда в юбилейный год 30-летия Службы занятости России стали новая занятость и сохранение доходов граждан. Форум собрал лучшие практики в сферах рынка труда, управления персоналом, охраны труда в условиях пандемии.