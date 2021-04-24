Горэлектротранс наградил студентов ПГУПС за разработку «трамвая будущего»

Конкурс студенческих работ стал продолжением сотрудничества Горэлектротранса и Петербургского государственного университета путей сообщения Александра I, соглашение о котором было подписано 8 февраля. Тогда же, в День российской науки, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин рассказал на торжественном заседании в ПГУПС о перспективном развитии городского трамвая. На эту же тему предлагалось порассуждать и студентам в рамках конкурса. Итоги подвели сегодня на университетском фестивале «Неделя науки».

В конкурсе приняли участие студенты ПГУПС и его филиалов. Учредителями и организаторами конкурса выступили Горэлектротранс, научно-исследовательская часть вуза, а также отдел инновационных разработок и научно-исследовательской работы студентов ПГУПС.

Студенческие работы могли раскрывать любые идеи, связанные с тем, как будет выглядеть и функционировать трамвай будущего: дизайн вагона, трамвайная тележка, энергетическая установка, технологические процессы работы трамвая... Жюри оценивало оригинальность проекта, самостоятельность, творческий подход, логическую завершённость (целостность) работ.

В конкурсе победила Василиса Быльцева (факультет «Транспортные и энергетические системы», кафедра «Электрическая тяга», 4-й курс), представившая эссе «Трамвай на магнитной подушке». По замыслу автора, трамвай будущего будет двигаться по эстакаде за счёт электромагнитного поля, при этом магнитная подушка должна удерживать вагон над полотном дороги. Таким образом, исключается трение между вагоном и поверхностью полотна, тормозящей движение силой является только аэродинамическое сопротивление. Проект Василисы предусматривает два варианта управления трамваем – вагоновожатым и автопилотом. После окончания университета, уже через год, Василиса Быльцева сможет применить свои знания в Горэлектротрансе, поскольку заключила с предприятием договор на целевое обучение.

Грамоту за II место получила Валерия Мухина (Ожерельевский железнодорожный колледж-филиал ПГУПС в Кашире) - за эссе/презентацию «Трамвай будущего – Капсула времени».

Грамоты за III место жюри удостоило две работы. Их получили Алексей Иванов (Курский железнодорожный техникум-филиал ПГУПС) - за презентацию «Будущее курского трамвая», а также Йонас Вадополас (факультет «Управление перевозками и логистика», кафедра «Управление эксплуатационной работой», 1-й курс) - за научно-исследовательскую работу «Развитие трамвая в Санкт-Петербурге».

Поощрительные призы получили Тимофей Комаров (факультет «Транспортные и энергетические системы», кафедра «Электрическая тяга», 3-й курс) - за научно-исследовательскую работу «Анализ целесообразности капитально-восстановительного ремонта и модернизации трамвайных вагонов», а также Ангелина Астахова (Великолукский техникум железнодорожного транспорта им. К. С. Заслонова – филиал ПГУПС) - за эссе «Много лет дружит город с трамваем…»

Награды победителям и призёрам конкурса вручил советник директора СПб ГУП «Горэлектротранс» - начальник службы технической политики Сергей Китаев.

«Я вам завидую, потому что вы увидите то, что написали в этих работах, - обратился к конкурсантам Сергей Китаев. – Вы увидите трамваи и поезда на магнитной гравитации, вы будете их строить. Вы увидите водородные трамваи и будете их эксплуатировать. Вы увидите уникальные трамвайные пути, фантастическую по качеству, устройству и автоматизации контактную сеть. То есть, всё будущее у вас впереди, и это будущее прекрасно!»

Горэлектротранс регулярно обращается к теме «трамвая будущего». В феврале Молодёжный совет Первичной профсоюзной организации предприятия организовал научно-технический совет «Трамвай будущего», который прошёл в виде интеллектуально-деловой игры. Молодые специалисты ГЭТ вместе со студентами и преподавателями Академии транспортных технологий и АО «Научно-исследовательский институт точной механики» спрогнозировали образ, принципы управления и техническое устройство трамвая будущего. Проекты оценивало жюри под руководством директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина.