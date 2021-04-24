Общегородской субботник собрал полторы тысячи работников Горэлектротранса

Сотрудники петербургского Горэлектротранса 24 апреля приняли участие в городском Дне благоустройства. Хозяйство у предприятия огромное, и чтобы привести его в порядок после зимы, вышли потрудиться представители всех парков, подразделений и служб. Работники ГЭТ убирали производственную территорию и помещения, мыли окна, ликвидировали несанкционированную рекламу и граффити, подрезали деревья. В результате убрано почти 500 тысяч квадратных метров подведомственных и прилегающих территорий.

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Работники всех девяти парков Горэлектротранса трудились в своих депо, путейцы убирали трамвайные пути и остановочные пункты на обособленном полотне, их коллеги из Службы движения отправили «трудовой десант» на конечные станции и разворотные кольца, где им помогали сотрудники Управления. Приведены в порядок территории Службы подвижного состава, Автобазы, Службы материально-технического снабжения, Музея городского электрического транспорта, Центрального архива предприятия. Специалисты Энергохозяйства работали на тяговых подстанциях, объектах кабельных и контактных сетей, а работники Аварийно-восстановительной службы трудились на всех девяти точках базирования.

Студенты Учебно-курсового комбината Горэлектротранса вышли на субботник сразу тремя группами – одна трудилась в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке, где располагается УКК, вторая отправилась на конечную станцию «ул. Жени Егоровой», а третья традиционно выехала на Пискарёвское мемориальное кладбище, где ребята привели в порядок братские захоронения.

В общей сложности участие в весеннем субботнике приняли около полутора тысяч работников Горэлектротранса. Убрано 482 000 кв. м. подведомственных и прилегающих территорий.