В Кировском районе злоумышленник прострелил окно рейсового трамвая №41

24 апреля на ул.Трефолева был обстрелян из окон дома трамвай №41, совершающий регулярный рейс с пассажирами. Происшествие произошло в районе обязательной остановки «пр.Стачек». Водитель вызвал патрульный наряд Росгвардии, также предприятие по факту случая обратилось в 31 отдел полиции Кировского района. Ведется оперативная работа.

Трамвай маршрута №41 2002 года выпуска был обстрелян 24 апреля в 6:43 утра. По оперативной информации выстрел нарушитель совершил из дома напротив. В трамвае разбито окно в салоне. В момент происшествия в трамвае находились пассажиры и кондуктор.

Простой трамвайного движения в направлении от Северной Верфи составил час. С 7:43 движение по маршруту возобновлено и осуществляется в штатном режиме. Обстрелянный вагон на линии заменен на резервный. Пострадавших нет.