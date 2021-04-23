Горэлектротранс рассказал о развитии электротранспорта на Форуме экологического просвещения

Петербургский Горэлектротранс принял участие в панельной дискуссии «Устойчивая мобильность как генератор транспортной революции», прошедшей в рамках Форума экологического просвещения «Baltic Circular Economy Forum». Мероприятие состоялось на территории технопарка Ленполиграфмаш и вошло в программу 18-й Недели Германии в Санкт-Петербурге, проходящей в нашем городе в рамках Года Германии в России.

Начальник отдела перспективного развития Службы технической политики Горэлектротранса Андрей Уланов в ходе дискуссии на тему экологического транспорта и экомобильности рассказал о комплексной программе развития ГЭТ. На днях её поддержал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время премьерного рейса трамвая «Витязь-Ленинград». Программа предусматривает полное обновление подвижного состава предприятия с одновременной реконструкцией объектов энергетики, путевого хозяйства и депо, а также организацию 15 скоростных трамвайных маршрутов и развитие системы троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ).

Троллейбусному транспорту была посвящена отдельная часть дискуссии. Андрей Уланов напомнил, что ещё в мае 2019 года международный эксперт по вопросам развития электротранспорта Гюнтер Макингер (Австрия) признал, что европейской столицей троллейбусов теперь можно считать не Зальцбург, а Петербург. Такое мнение он высказал на заседании Троллейбусного комитета Международного союза общественного транспорта, которое проходило впервые в нашем городе. Сейчас в Петербурге развита крупнейшая в России маршрутная сеть ТУАХ из 9 линий, а каждый пятый городской троллейбус – это электробус с динамической зарядкой, которых в парке предприятия с учетом поставок 2020 года насчитывается уже 160 единиц. Представитель ГЭТ ответил на вопросы о технических аспектах эксплуатации троллейбусов с увеличенным автономным ходом, в том числе о применяемых батареях.

Также участники дискуссии заинтересовались проектом «водородного трамвая», который Горэлектротранс реализовал совместно с филиалом «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Андрей Уланов выразил мнение, что будущее – за водородным транспортом, однако его внедрение является отдалённой перспективой, поскольку связано с созданием соответствующей инфраструктуры.

Вместе с Горэлектротрансом участие в панельной дискуссии приняли представители СПб ГУП «Пассажиравтотранс», Агентства внешнего транспорта, инженерной группы «Стройпроект» (организации–разработчика новой транспортной модели Санкт-Петербурга), Политехнического университета, Леонтьевского центра, инновационного центра «Сколково».

Фото предоставлено «Baltic Circular Economy Forum»

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