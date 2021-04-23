Горэлектротранс рассказал о «водородном трамвае» в рамках Недели Германии в Санкт-Петербурге

Петербургский Горэлектротранс принял участие в панельной дискуссии «Водород – новые нефть и газ: вызов или возможности?» Мероприятие вошло в программу 18-й Недели Германии в Санкт-Петербурге, проходящей в нашем городе в рамках Года Германии в России.

Советник директора СПб ГУП «Горэлектротранс» - начальник службы технической политики Сергей Китаев в ходе панельной дискуссии рассказал о проекте по созданию испытательной платформы для водородных топливных элементов на базе трамвая, который ГЭТ реализовал совместно с филиалом «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Платформа была успешно построена в Цехе ремонта трамваев Службы подвижного состава на площадке Трамвайного парка № 1 и испытана на улично-дорожной сети Санкт-Петербурга.

Участники дискуссии проявили интерес к проекту и задали вопрос о преимуществах водородного трамвая перед классическим.

«За водородной энергетикой будущее, - подчеркнул Сергей Китаев. – Неслучайно о перспективах водородного топлива 21 апреля говорил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию РФ. О значимости водородной энергетики высказывался и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов».

Неделя Германии в Санкт-Петербурге традиционно проходит под патронатом Генерального консульства Германии (Генерального консула), Администрации Санкт-Петербурга (Губернатора) и той или иной федеральной земли-партнера (Премьер-министра федеральной земли). В этом году генеральным партнёром Недели Германии стало Свободное государство Саксония.

Фото: Сергей Китаев