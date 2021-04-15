Александр Беглов одобрил комплексную программу развития ГЭТ во время премьерного рейса трамвая «Витязь-Ленинград»

Новая 8-летняя программа развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» предполагает обновление подвижного состава и инфраструктуры ГЭТ в едином комплексе. Программу представил директор Горэлектротранса Денис Минкин во время премьерного рейса первого в России трамвая с алюминиевым кузовом «Витязь-Ленинград». На новом трамвае сегодня проехал губернатор Александр Беглов. Вместе с кондуктором Трамвайного парка №1 Валентином Кузьминским, чье детство пришлось на военные годы, глава города возложил цветы к памятнику Блокадному трамваю по случаю 79-й годовщины пуска пассажирского трамвая в осажденном Ленинграде.

Важный мотив, который заложен в названии нового трамвая «Витязь-Ленинград» (производства «ПК Транспортные системы») - это беспримерный подвиг ленинградских трамвайщиков, которые 15 апреля 1942 года вернули на блокадные улицы пассажирский трамвай.

«Сегодня мы проехали на новом, комфортном трамвае. Это первый в России инновационный вагон с алюминиевым корпусом. Его серийный выпуск налажен в нашем городе», – сказал губернатор Александр Беглов, после первого рейса нового вагона, который теперь работает на маршруте №60.

Память о роли городского трамвая и его современные возможности стали базой при подготовке комплексной программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», которая базируется на принципах взаимосвязанного обновления подвижного состава, инфраструктуры, энергетики, трамвайных и троллейбусных парков и путевого хозяйства.

«Самый популярный вопрос – когда появятся новые трамваи. Но новые трамваи на этой энергосистеме не поедут, она не предназначена под сегодняшние мощности, под сегодняшний комфорт. И по неотремонтированным рельсам гонять новые трамваи – это кощунство. Поэтому мы будем приводить все в соответствие в едином комплексе», - отметил директор Горэлектротранса Денис Минкин.

Денис Минкин во время премьерного рейса доложил губернатору Александру Беглову главные пункты комплексной программы. Так, Горэлектротранс предложил организовать 15 скоростных трамвайных маршрутов, модернизировав линии с максимальным пассажиропотоком, которые уже проложены по выделенным путям. Троллейбусное будущее Петербурга связывают с развитием системы троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые едут в новостройки и охватывают новые районы.

В результате реализации программы к 2024 году на модернизированную трамвайную сеть выйдут 225 новых трамваев. В этой же перспективе в городе появятся 314 новых троллейбусов, в том числе 117 – с увеличенным автономным ходом. Тогда же будут реконструированы депо и инфраструктура двух трамвайных парков из десяти. На перспективу до 2028 года планируется реконструкция трамвайных путей и Энергохозяйства на всей маршрутной сети и полное обновление подвижного состава.

Особо привлекательной частью программы стала идея ветеранов Горэлектротранса выпустить на маршруты центра, Петроградской стороны и Васильевского острова трамваи, стилизованные под знаменитые ленинградские вагоны ЛМ-33 («Американка») или ЛМ-57 («Стиляга»). Снаружи эти трамваи будут гармонировать с классической городской архитектурой, а внутри это будет совершенно современное транспортное средство с новыми бортовыми системами и техническим оснащением. Для обслуживания всего исторического центра нужно 83 таких трамвая.

В 2021 году парк подвижного состава ГЭТ пополнили 13 новых трамваев производства «ПК Транспортные системы», среди них – 11 двухсекционных трамваев «Богатырь-М» и 2 трехсекционных трамвая «Витязь-Ленинград» (модификация трамвая «Витязь-М»). Создание трамвая с кузовом из алюминия производители называют новой страницей в истории российского трамваестроения: такой трамвай легче, за счет чего снижается нагрузка на рельсы, а значит увеличивается срок эксплуатации путей и эксплуатационная скорость вагона. Кроме того, за счет модернизации трамвайной тележки движение трамвая станет еще более плавным и тихим.