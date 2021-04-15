Работники АВС освоили навыки спасателей на учениях в МЧС

Работники Аварийно-восстановительной службы Горэлектротранса приняли участие в масштабном учении, организованном Корпусом спасателей - региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей на базе Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. Учения были посвящены 115-летию со дня образования университета ГПС МЧС и 20-летию Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Учения прошли на территории спортивно-оздоровительного комплекса университета ГПС МЧС на улице Фучика, 10. Аварийно-восстановительную службу ГЭТ представляла бригада из 5 человек, ранее прошедших обучение и аттестацию по программе «Спасатель РФ». В общей сложности участие в учениях приняли более ста человек - спасатели 1-го класса, преподаватели университета, учащиеся восьми вузов, водолазы.

Из техники в учениях были задействованы аварийно-спасательная машина, автоцистерна, автомобиль скорой помощи и вездеход «Тайфун». Участники прошли несколько этапов, каждый из которых был направлен на повышение уровня подготовки по разным направлениям: проведение аварийно-спасательных работ при техногенных авариях и стихийных бедствиях, тушение пожаров, спасение людей из-под завалов и аварийных зданий, оказание первой помощи, спасение на воде, взаимодействие подразделений.

«Мы получили практический опыт действий при пожаре, а также оказании первой помощи пострадавшим. Совместные учения с профессиональными спасателями дают возможность познакомиться с новым для нас оборудованием и техникой, а также методиками действий в различных чрезвычайных ситуациях, часть из которых можно адаптировать под специфику нашей работы», - рассказал слесарь по ремонту подвижного состава Аварийно-восстановительной службы Руслан Разорёнов.

Организаторы учений отметили, что каждый из этапов был пройден участниками успешно.

Напомним, в декабре 2020 года директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России Богдан Гавкалюк подписали соглашение о сотрудничестве. Документ, среди прочего, предусматривает обучение мерам пожарной безопасности и подготовки к чрезвычайным ситуациям, развитие учебно-тренировочного полигона для отработки порядка действий в кризисных ситуациях, а также проведение совместных тактико-специальных учений.

Фото: Сергей Торопов