В Музее городского электрического транспорта почтили память ленинградских трамвайщиков

15 апреля исполнилось 79 лет со дня возобновления движения пассажирского трамвая в блокадном Ленинграде. К мемориальной доске на Среднем проспекте В.О. в честь подвига трамвайщиков по многолетней традиции были возложены цветы. В церемонии вместе с работниками Горэлектротранса и ребятами из ДЮТЦ «Васильевский остров» принял участие житель блокадного Ленинграда Константин Шпиллер. Его отец в блокаду работал директором трамвайного парка имени Леонова и детство Константина Михайловича прошло в том самом доме, на фасаде которого теперь размещена мемориальная доска. В военные годы здесь располагалось общежитие для работников Василеостровского парка.

С самого рождения судьба Константина Михайлович связана Трамвайно-троллейбусным управлением. Так, согласно семейному преданию, из роддома мальчика привезли домой на трамвае. Сегодня работники Музея ГЭТ в сопровождении творческих коллективов ДЮТЦ «Васильевский остров» специально для почётного гостя презентовали памятную экскурсионную программу, а Константин Шпиллер дополнил знания экскурсоводов воспоминаниями о блокадном детстве, блокадном трамвае и своём отце:

«Даже представить себе сейчас невозможно. Конец 41-го года, парки все законсервированы, движение прекращено. Вагоны стояли просто на улице, в снегу. А зима 41-го – 42-го годов была самая серьёзная, 40 градусов мороза. И тут приходит решение городских властей, что надо восстанавливать трамвайное движение. 116 вагонов 15 апреля вышли на линию! Я не представляю, как это можно было, в эти тяжёлые годы, когда город находился в блокаде… Это просто величайший подвиг в истории города, что пошёл трамвай!»

В старинном депо Василеостровского трамвайного парка Константин Шпиллер осмотрел вагоны, которые трудились в блокаду на улицах Ленинграда и рассказал, с какими трудностями приходилось сталкиваться работникам Трамвайно-троллейбусного управления:

«Не все вагоны приходили нормальными, иногда они были в безобразном состоянии после обстрелов. Выбитые стёкла, пробитые крыши, повреждено всё… В парке их надо было восстанавливать. Кое-что заказывали в мастерских Кировского завода, а так работали с тем, что имеется. Из нескольких трамваев делали всё, что возможно. С одного переставляли на другой, чтобы выпустить на линию. И при этом вагон должен быть чистым, он каждый раз проходил дезинфекцию, чтобы меньше всяких заболеваний было в городе. Идеальная чистота была и в самом парке. Утром папа вставал в пять часов, шёл по траншее, я рядом, и мы выходили абсолютно чистыми. Несмотря на блокаду, все знали – нужен порядок. И вагоны должны были быть в идеальном состоянии».

Погрузиться в атмосферу блокадного детства помогла специальная экспозиция, подготовленная работниками музея к памятной дате. Так, в вагоне ЛМ-33 «Американка» открылась выставка о санитарных трамваях. А специальный колпак на фаре вагона МС напомнил Константину Шпиллеру о том, как в осаждённом городе была организована светомаскировка.

«Маскировка была введена строжайшая! Немцы фиксировали даже всплески электричества на контактных сетях. Но с помощью инженерной мысли с этой проблемой искрения удалось справиться. А фары трамвая прикрывали такие вот защитные колпаки».

Несмотря на все меры предосторожности, избежать разрушений трамвайного хозяйства не удавалось. Трамвайному парку им. Леонова в этом плане повезло больше других.

«Вот здесь, с правой стороны здания, на территорию Центральных вагоноремонтных мастерских как раз 15 апреля попал снаряд, практически все стёкла были выбиты. А в парк ни одного снаряда не попало. Более того, на территории парка за всё время блокады при обстрелах не пострадал ни один человек! Ни на территории ВАРЗа, ни на территории Леоновского парка».

На случай повреждений преобразовательных подстанций, вспоминает Константин Шпиллер, в ТТУЛ была оборудована передвижная тяговая подстанция:

«В случае аварии она могла приехать, подключить кабель высоковольтный с переменным током, и она уже преобразовывала его в 600 вольт постоянного тока. Передвижная подстанция состояла из автомобиля с прицепом, слегка похожего на автобус, но фактически это был грузовой автомобиль с прицепом, в кузове которого было смонтировано оборудование».

Во время осмотра музейной экспозиции перед Константином Шпиллером и гостями музея выступили воспитанники студии «Художественное слово» ДЮТЦ «Васильевский остров». Детский хор исполнил песню «Катюша». Андрей Зеленов и Павел Абрамов прочли стихотворения Юрия Воронова «После зимы» и «Салют», а Наташа Телешова исполнила стихотворение Юлии Друниной «Бинты», посвящённое работе медсестёр в годы Великой Отечественной войны.