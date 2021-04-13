Фильм «Трамвай идёт на фронт» вышел в преддверии 79-летия пуска трамвая в блокадном Ленинграде

Директор Горэлектротранса Денис Минкин побывал на премьере фильма «Трамвай идёт на фронт», которая состоялась накануне на киностудии «Ленфильм». Документальный фильм создавался при поддержке городского правительства и с участием Горэлектротранса. На этой неделе коллектив предприятия встречает 79-летнюю годовщину возобновления трамвайного движения в блокадном городе.

Автор ленты, петербургский писатель и журналист Анатолий Аграфенин собрал в одном фильме уникальные архивные кадры военной поры и воспоминания жителей блокадного Ленинграда. Для осаждённого города трамвай сыграл огромнейшую роль, помог выжить и выстоять, а затем приблизить Победу. Вернувшиеся на маршруты после самой суровой блокадной зимы 1941-1942 гг. пассажирский трамвай стал для ленинградцев символом жизни и надежды, а 15 апреля 1942 года вписано в историю как один из важнейших дней для города на Неве.

Особое место заняли в фильме Музей городского электрического транспорта, который находится в старейшем трамвайном парке на Васильевском острове, и исторические трамваи – участники и свидетели блокады. Работники Трамвайного парка им. Леонова (историческое название Василеостровского парка) которого приняли активное участие в возобновлении трамвайного движения весной 1942 года, - рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин:

«Решили такую интересную, на мой взгляд, транспортно-логистическую, как сейчас говорят, задачу: пятью маршрутами связали весь город с условием одной пересадки. То есть, совершив одну пересадку, можно было доехать, по сути, откуда угодно куда угодно. Даже сейчас это сложно себе представить с учётом развитой транспортной системы, как правило, нам приходится пересаживаться два, а то и три раза. А так, чтобы трамвай из конца в конец – это удивительная вещь».

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