С днём рождения, российский троллейбус!

Первые в России испытания нового вида транспорта состоялись 119 лет назад в Петербурге, так что именно Северная столица по праву считается родиной отечественного троллейбуса. Символично, что сегодня, за год до 120-летнего юбилея «безрельсового трамвая», именно наш город задаёт тренд развития троллейбусного движения в России.

Испытания первого российского троллейбуса начались 13 апреля (31 марта по старому стилю) 1902 года на петербургском заводе «Фрезе и К°». Однако появился новый вид транспорта спустя лишь три десятка лет - сначала в Москве (1933 г.), а спустя два года – в Ленинграде. С этого времени троллейбус прочно обрёл любовь горожан, которую сохраняет и приумножает вот уже 119 лет.

В наши дни Петербург уверенно лидирует в области развития троллейбусного движения. Обновляется подвижной состав, за счёт активного применения автономного хода развивается маршрутная сеть. На сегодняшний день Горэлектротрансом развита целая сеть из 9 маршрутов, на которых работают электробусы с динамической зарядкой (троллейбусы с увеличенным автономным ходом или ТУАХ).

Неудивительно, что в мае 2019 года международный эксперт по вопросам развития электротранспорта Гюнтер Макингер (Австрия) признал, что европейской столицей троллейбусов теперь является не Зальцбург, а Петербург. Такую высокую оценку он дал на заседании Троллейбусного комитета Международного союза общественного транспорта, которое впервые прошло в нашем городе.

Сегодня в Петербурге действуют 46 троллейбусных маршрутов, которые обслуживаются четырьмя троллейбусными парками и Совмещённым трамвайно-троллейбусным парком. В общей сложности троллейбусный парк предприятия насчитывает 754 машины.160 из них – это электробусы с динамической зарядкой (ТУАХ).