На видовом трамвайном маршруте №3 появился «Петербургский дневник»

В преддверии нового туристического сезона самый живописный трамвайный маршрут, известный как «тройка», стал ещё интереснее. Теперь здесь распространяется газета «Петербургский дневник». Это продолжение сотрудничества издания и петербургского Горэлектротранса, которое уже реализовано на самых популярных трамвайных маршрутах №60 и №100. Начиная с 13 апреля получить свежий выпуск газеты «Петербургский дневник» можно в салонах двух трамваев маршрута №3: в вагонах 3606 и 3608 оборудованы специальные крепления для городской газеты.

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Третий трамвайный маршрут – один из самых живописных в Петербурге. «Тройка» - ровесник петербургского трамвая, маршрут №3 открылся в октябре 1907 года, спустя месяц с начала движения. За более чем вековую историю трасса «тройки» неоднократно менялась, однако большую часть времени пролегала через Садовую улицу и Троицкий мост.

В новейшей истории города на Неве трамваи вернулись на Троицкий мост пять лет назад, в 2016 году, после почти десятилетнего перерыва. И сразу же поездка на маршруте №3 стала одной из возможностей увидеть «открыточный» Петербург с его достопримечательностями: Петропавловской крепостью и «Авророй», Садовой и Невским, Летним садом и Марсовым полем.

Ну а теперь «тройка» станет ещё интереснее, здесь можно будет взять свежий экземпляр газеты, - рассказал главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов: «Впереди туристический сезон, мы понимаем что будет много туристов из других регионов России, которые будут перемещаться на третьем трамвае, чтобы посмотреть на архитектуру Петербурга. И для них газета «Петербургский дневник» будет дополнительным погружением в жизнь города, в среду города. Ну а для тех, кто каждый день ездит на третьем трамвае – на работу, учёбу, домой – надеюсь, мы тоже будем полезны. Это всё же такой сервис, которого не так много».

Пассажиры трамвая №3 также могут воспользоваться туристической программой, разработанной петербургским Горэлектротрансом. На сайте ГЭТ можно почитать обо всех достопримечательностях по маршруту. Вместе с телеканалом «Санкт-Петербург» был снят часовой фильм в жанре скандинавского «медленного» телевидения: он позволяет посмотреть на весь маршрут – от и до. Кроме того, на портале izi.Travel доступен бесплатный аудиогид для пассажиров: во время поездки можно прослушать экскурсию.

Напомним, в середине декабря прошлого года стартовал проект по распространению издания «Петербургский дневник» на маршруте №100 – на одном из самых популярных в городе. В конце января 2021 года газету можно получить и на маршруте №60.