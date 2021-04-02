Раритетные троллейбусы из Музея ГЭТ приехали в «Экспофорум»

Уникальные экспонаты из коллекции Музея городского электрического транспорта можно увидеть в «Олдтаймер-Галерее» в рамках Петербургского Международного автосалона-2021. Сегодня – первый день работы выставки, она продлится до воскресенья, 11 апреля. Петербургский Горэлектротранс представил вниманию посетителей легендарный «синий троллейбус» МТБ-82, шасси троллейбуса такой же модели и автомобиль технической помощи Трамвайно-троллейбусного управления Ленинграда (ТТУЛ) ГАЗ-63А.

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«Я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний, случайный», - легендарные строки Булата Окуджавы навсегда закрепили за МТБ фольклорное наименование «синий троллейбус». В Ленинграде МТБ-82Д работали с 1947 по 1975 годы. Экземпляр из Музея городского электрического транспорта трудился на улицах города на Неве 20 лет, его пробег составил около полутора миллионов км! В 1967 году этот троллейбус был списан и стал «бытовкой» на берегу Ладожского озера. Новую жизнь МТБ-82Д реставраторы музея подарили в середине 2000-х, а первый выезд на улицы города восстановленный троллейбус совершил в 2008 году.

Удивительно, но шасси от троллейбуса МТБ-82Д, которое на выставке разместилось по соседству, вызывает у посетителей не меньший интерес. Рама позволяет дать частичный ответ на вопрос: а как устроен старый троллейбус, - объясняет реставратор Музея городского электрического транспорта Алексей Гонтарев:

«На примере этого шасси можно понять, почему троллейбусы так долго использовались: потому что у них была прочная, хорошая рама. Здесь можно увидеть тяговый электродвигатель, можно понять, как он устроен, где расположен. Детям и взрослым очень интересно посмотреть, что происходит, когда поворачиваешь руль, как устроена поперечная рулевая тяга».

Ещё один экспонат Музея ГЭТ, приехавший в эти дни в «Экспофорум» - автомобиль ГАЗ-63А, некогда работавший ленинградском Трамвайно-троллейбусное управление (ТТУЛ) после «демобилизации» из одной из воинских частей Ленобласти. Бывший военный грузовичок успешно работал в качестве техпомощи и, несмотря на компактные размеры, помогал буксировать неисправный подвижной состав.

Экспонаты из Музея городского электрического транспорта можно будет увидеть в «Олдтаймер-Галерее» Петербургского международного автосалона-2021 до 11 апреля.