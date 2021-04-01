Денис Минкин побеседовал о профессиях будущего со студентами Академии транспортных технологий

Встреча директора Горэлектротранса с учащимися и преподавателями Академии состоялась по результатам производственной практики, которую молодые люди проходили в трамвайных и троллейбусных парках. Между организациями заключено соответствующее соглашение о сотрудничестве. После обмена впечатлениями о работе в ГЭТ Денис Минкин уточнил у будущих транспортников, как они видят себя в развивающейся отрасли и пригласил на работу в Горэлектротранс.

20 студентов 3-го курса, обучающиеся по специальности «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)», проходили на предприятии практику с 9 марта по 2 апреля. Профессию слесарей по ремонту электрооборудования ребята осваивали на подвижном составе различных моделей, в том числе на современных троллейбусах и трамваях. Так, в Трамвайном парке № 8 практиканты работали с вагонами «Витязь-М» и «Богатырь-М», только-только поступившими на предприятие. Примечательно, что в Трамвайном парке № 3 наставниками студентов стали практически их ровесники – работники, которые сами не так давно проходили здесь практику от Академии транспортных технологий и Петербургского государственного университета путей сообщения.

Денис Минкин поинтересовался планами практикантов после окончания учебного заведения и рассказал о своём видении развития отрасли. Директор Горэлектротранса призвал молодых людей уже сейчас задуматься о дальнейшем повышении квалификации, поскольку технологии будущего неизбежно повлекут за собой новые профессиональные стандарты и изменение номенклатуры профессий. «Нами разработана программа развития ГЭТ, и мы нуждаемся на перспективу в заинтересованных, умных и образованных специалистах. Вы нам нравитесь с точки зрения базового образования, хорошо себя зарекомендовали во время практики в парках, поэтому приглашаем всех вас к нам на предприятие», - заключил Денис Минкин.

Также на встрече директор обсудил с представителями Академии варианты обновления её материально-технической учебной базы, методической литературы и необходимость их соответствия современному и перспективному парку подвижного состава ГЭТ.