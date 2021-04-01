Начали! В Горэлектротрансе стартовал конкурс «Лучший водитель-2021»

Лучшего водителя трамвая и троллейбуса выберут на ежегодном конкурсе профессионального мастерства. В этом году он проходит в новом формате, а участников на трассе поджидают сюрпризы. Победители городского финала будут представлять Петербург на Всероссийском конкурсе, который в 2021 году пройдет для водителей трамвая.

В обновлённой программе конкурсов профмастерства к практическим заданиям добавились новые испытания, а первый этап, который раньше был только теоретическим, пройдёт в парках и уже предусматривает вождение. Водители, прошедшие предварительный отбор для участия в конкурсе, будут сдавать экзамены по ПДД, основам безопасности движения и охраны труда, демонстрировать знания трудового законодательства, должностной инструкции и устройства подвижного состава. Сразу же пройдёт ещё одна часть первого этапа: заезды.

В финал выйдут 36 водителей. Вагоновожатых ждут традиционные испытания: приёмка подвижного состава и повторное вождение. Троллейбусный финиш будет включать в себя только заезды, однако помимо привычных и хорошо знакомых испытаний на трассе организаторы готовят для водителей сюрпризы.

Ещё одно новшество этого года – вымпелы, которые получат победители и призёры. Их разместят в кабинах трамваев и троллейбусов, чтобы пассажиры знали, что их везёт лучший водитель. Для самих водителей конкурсы профессионального мастерства – это хорошая возможность подняться по карьерной лестнице и повысить разряд. Победителям (1-3 места) автоматически присваивается следующий разряд, а вошедшие в десятку лучших смогут повысить разряд досрочно.