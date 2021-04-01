В трамвае №6 отпраздновали День смеха, а заодно и День витамина С

Заряд бодрости и солнечное настроение подарили петербуржцам необычные пассажиры трамвая, которые проехали по маршруту №6 в День смеха. Артисты театра «МимИГРАнты» 1 апреля случайно «перепутали» трамвай с театральной сценой. Отменять выступление, конечно же, не стали, ведь в петербургских трамваях всегда есть зрители!

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Как и полагается артистам комического жанра в День смеха, необычные гости трамвая №6 «перепутали» ещё и дату. Они-то хотели напомнить петербуржцам о поддержании иммунитета и поздравить их с Днем витамина С. Но День витамина С отказался наступать 1 апреля и, сославшись на ежегодный график, придёт только 4 апреля. Однако артисты все равно захватили в рейс апельсины, ведь солнечному настроению и хорошему иммунитету графики не указ.

Акцию-флэшмоб организовали для горожан Горэлектротранс и театр «МимИГРАнты». Маршрут №6 был выбран неспроста: театр находится на Васильевском острове, и весёлые артисты как раз доехали на трамвае до Петропавловской крепости, чтобы произвести выстрел с Нарышкина бастиона вместе с легендарным Юрием Куклачёвым. Сегодняшний полуденный выстрел посвятили старту 17-го Смешного фестиваля.

«Как здорово, что сегодня солнце, а в трамвае с нами едут такие замечательные клоуны: они мне подарили апельсины и воздушный шарик!» - поделился один из маленьких пассажиров. Впрочем, рады были флэшмобу не только малыши. Каждый, кто сегодня садился в трамвай №6, запомнил поездку, многие успели сфотографироваться с весёлыми «Мимигрантами», ну и, конечно, получить апельсин. Такой же солнечный, как и апрель в Петербурге.