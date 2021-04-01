Трамваи и троллейбусы прихорашиваются к теплой погоде

С наступлением апреля общественный транспорт вместе с городом начинает месяц чистоты. В частности, Горэлектротранс готовит к работе уличные мойки для подвижного состава. Такие моечные комплексы запускаются с потеплением, которое обычно приходит в Петербург в апреле. Весной и летом они работают параллельно с внесезонными мойками, установленными в депо.

В межсезонье предприятие особое внимание уделяет чистоте подвижного состава, который представляет собой лицо транспортной системы города. Все трамваи и троллейбусы выходят в рейсы обязательно «умытыми», но в их облик нередко вносит коррективы капризная погода. В это время содержать в чистоте большие трамвайные вагоны дополнительно помогают уличные мойки. Через их щетки, которые включаются в автоматическом режиме, трамвай проезжает сразу по возвращении в парк на пути к месту стоянки.

Всего в трамвайных и троллейбусных парках Горэлектротранса установлено 29 моечных комплексов, из них 6 – это уличные мойки для работы в весенне-летний период. Отметим, что большинство моечных комплексов переведено на систему оборотного водоснабжения.

24 апреля Горэлектротранс также примет участие в общегородском субботнике. А пока в подразделениях предприятия стартовала «эстафета чистоты». Так, в Троллейбусном парке №2 работники придумали проводить «чистые четверги» и попросили утвердить такие акции приказом по подразделению. Активисты убирают песок, пыль и прочий мусор, который скрывался под снегом. Своим примером они делятся с коллегами из других трамвайных и троллейбусных парков, передавая им «эстафету чистоты».

Подробнее об "эстафете чистоты" рассказывают "Петербургские магистрали" в итоговом мартовском выпуске