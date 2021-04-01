«Петербургские магистрали»: вышел в свет мартовский номер газеты

В первом весеннем корпоративном выпуске рассказываем про поставки новой техники, случай на маршруте № 60, системе кадрового резерва в действии, мартовские инициативы в парках и спортивные успехи. Кстати, попробуйте угадать, на какую тему написана заметка, в которой говорится про водителя по фамилии Поддубный?

Готовится заступить на службу первый в России трамвай, кузов которого выполнен из алюминия. Примечательно и название нового вагона – «Витязь-Ленинград», отражающее особую роль трамвая для горожан в самые разные времена. Новинку ждём на маршруте № 60.

Пришло время повышать разряд. В Горэлектротрансе стартует ежегодный конкурс профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса, заявки на участие принимаются до 5 апреля. Победителям автоматически присваивается следующий разряд, а вошедшие в десятку лучших повышают разряд досрочно. Городской этап продолжится Всероссийским конкурсом, в этом году - по трамваю.

О карьерном росте других категорий работников - в материале, посвящённом системе кадрового резерва Горэлектротранса. Ренат Зарипов из Троллейбусного парка № 3 рассказывает в интервью, как к своим 30-ти годам прошёл путь от слесаря по ремонту подвижного состава до заместителя директора парка.

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