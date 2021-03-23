«Нажмите для входа». Пассажиры осваивают адресное открывание дверей

Последние годы благодаря развитию технологий троллейбусного движения Петербург считается троллейбусной столицей Европы (по оценке международных экспертов). Статусу соответствуют и простые решения, которые хорошо знакомы европейским пассажирам, а теперь внедряются и у нас. Например, все новые троллейбусы (и трамваи) оборудованы системой адресного открывания дверей. Теперь пассажиры сами выбирают, какие двери открыть и нажимают на кнопку при посадке-высадке. Это позволяет сократить время стоянки на остановке, а также сохранить комфортный микроклимат в салоне зимой или в летний зной.

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Кнопки адресного открывания дверей в новых трамваях и троллейбусах располагаются на всех дверях с обеих сторон – с салона и улицы. Они сенсорные, выделяются приметным ярко-жёлтым или ярко-зелёным корпусом и обладают дополнительной светодиодной подсветкой. Внутри – символ ладони, или схематическое изображение дверей. При подъезде к обязательной остановке общественного транспорта водитель включает разрешение на открывание дверей пассажирами. Подсветка кнопок загорается зелёным: это означает, что теперь дверь можно открыть одним касанием. При этом открываются не все двери транспортного средства, а только те, на которые был подан сигнал пассажиром.

Новая система позволяет пассажирам самим выбирать, какие двери необходимо открыть, что экономит время на остановке. При этом уменьшается износ подвижных частей, оптимизируется энергопотребление. Также выборочное открывание дверей сохраняет комфортный микроклимат в салоне и делает максимально эффективной работу обогревателя зимой и кондиционера летом.

В данный момент системой адресного открывания дверей оборудованы 215 единиц электротранспорта: 57 трамваев и 158 троллейбусов. В ближайшее время к ним добавится еще 13 новых трамваев поставки 2021 года.

Системы адресного открывания дверей на транспорте уже в течение нескольких десятилетий успешно эксплуатируются за рубежом, например, в Германии или Франции. Любопытно, что зачастую оснащается не только наземный городской пассажирский транспорт, но и пригородные электропоезда и даже вагоны метрополитена.