Весь Невский на троллейбусе за 7 минут

Горэлектротранс и ГИБДД напомнили автомобилистам о запрете движения по выделенной полосе общественного транспорта

24 марта состоялась профилактическая акция на Невском проспекте. Совместный рейд организовали петербургский Горэлектротранс и отдел ГИБДД УМВД РФ по Центральному району. На центральной магистрали автомобилисты регулярно выезжают на выделенные полосы для общественного транспорта, тем самым препятствуя интенсивному движению маршрутных транспортных средств, в частности, троллейбусов семи маршрутов.

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Невский проспект – одна из главных транспортных артерий Санкт-Петербурга, своеобразный «позвоночник» для троллейбусного транспорта, от которого отходят «ветки» во все части города. Так, на разных участках проспекта от площади Восстания до Дворцовой площади проходят трассы семи троллейбусных маршрутов – №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22. Для общественного транспорта на Невском проспекте организована выделенная полоса. Однако зачастую автомобилисты вопреки запрету выезжают на неё либо останавливаются здесь, затрудняя стабильное движение троллейбусов.

«По расписанию на проезд троллейбуса от Малой Морской улицы до площади Восстания отводится примерно 7-9 минут в зависимости от времени суток, однако интервалы, к сожалению, растягиваются, потому что мы вынуждены тратить время на объезд постороннего транспорта», - рассказывает помощник директора по безопасности дорожного движения Троллейбусного парка №2 Алексей Оксаниченко.

«Мы теряем время на то, чтобы подождать, пока другие участники дорожного движения уедут с выделенной полосы, совершат посадку-высадку пассажиров. Тратится время на то, чтобы перестроиться в соседний ряд, чтобы их объехать, а ведь здесь сплошной поток транспорта, создаются аварийные ситуации. Вместо одной минуты получается пять, а нам дорога́ каждая минута, дорог каждый пассажир», - объясняет помощник директора по безопасности дорожного движения Троллейбусного парка №3 Мария Элиасштам.

В ходе профилактической акции для автомобилистов представители ГИБДД УМВД РФ по Центральному району и сотрудники Горэлектротранса напомнили нарушителям о недопустимости движения по выделенной полосе общественного транспорта. Составлены протоколы об административном правонарушении. Согласно статье 12.17 ч.1.2 КОАП движение или остановка на полосе для маршрутных транспортных средств в Санкт-Петербурге влечёт наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.