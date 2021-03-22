Предпринимателей Санкт-Петербурга приглашают пройти Городской акселератор

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга запустил «Городской акселератор» для 4-х направлений бизнеса – сфера услуг, производство и технологии, креативные индустрии и социальное предпринимательство. Проект реализуется совместно с федеральными и региональными институтами поддержки предпринимательства.



Предприниматель, который решит принять участие в программе Городского акселератора, получит:



- Диагностику бизнеса: предприниматель узнает, как он сам и его компетенции влияют на развитие его компании.



- Доступ к городским картам для планирования размещения бизнеса: население и трафик, сеть продаж, конкуренты, отзывы жителей - сервис позволит максимально эффективно выбрать новую локацию для развития своей компании.



- Бесплатный доступ к популярным цифровым платформам и сервисам, что поможет снизить расходы. Среди них – hh.ru (поиск сотрудников), eLama (сервис интернет-рекламы), Битрикс24 (CRM, создание сайтов и т.д.), SendPulse (email-рассылка) и многие другие.



- Набор сервисов для решения бизнес-задач: содействие в поиске крупнейших заказчиков, услуги Центра прототипирования / Бизнес-инкубатора «Ингрия» (как площадок пилотирования), технологический коворкинг (создание и изготовление прототипов / изготовление мелкосерийной продукции), тендерное сопровождение на ЭТП и др.



Отметим, что первые 300 компаний получат персональное сопровождение отраслевыми экспертами.



Для участия в Городском акселераторе необходимо быть ИП или юридическим лицом, зарегистрированным на территории Санкт-Петербурга. Заявки подаются на сайте https://espb.pro/ до 15 апреля.