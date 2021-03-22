Школьник из Невского района Иван Бешенцев спрогнозировал будущее электротранспорта

Горэлектротранс договорился со школой № 347 об экологическом воспитании в рамках соглашения о сотрудничестве. Оно началось с посещения школьниками Троллейбусного парка № 1 – самого крупного троллейбусного парка в Европе, эксплуатирующего вместе с классическими моделями троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ или электробусы с динамической зарядкой). Именно они и составляют главный интерес десятиклассника Ивана Бешенцева, при деятельной инициативе которого организована экскурсия. Школьник изучает электрический транспорт на профессиональном уровне и связывает с ним будущую карьеру.

Фото:

Начальник отдела перспективного развития Службы технической политики Горэлектротранса Андрей Уланов рассказал ребятам о классификации электробусов и видов зарядки и объяснил, почему развитие троллейбусного движения предприятие связывает с троллейбусами с увеличенным автономным ходом. Технология УАХ позволяет продлить троллейбусные линии в кварталы новостроек без строительства дорогостоящей инфраструктуры и быстро сформировать новые межрайонные связи. Сейчас в Петербурге развита крупнейшая в России маршрутная сеть ТУАХ из 9 линий, а каждый пятый городской троллейбус– это электробус с динамической зарядкой.

Заместитель директора парка по ремонту Святослав Александров и слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Дмитрий Сергеев ознакомили школьников с технологией увеличенного автономного хода на примере троллейбуса Тролза-5265 «Мегаполис». Ребятам рассказали об основных принципах управления машиной, аккумуляторных батареях, конструкции кузова, узлах и деталях. Спустя короткое время обзорная экскурсия незаметно для участников беседы превратилась в увлечённый разговор на равных. Особенно работников Горэлектротранса удивил уровень подготовки Ивана Бешенцева. К своим 16 годам он серьёзно занимается разработками в области водородного транспорта, с которыми в прошлом году занял 22-е место на всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы», участвовал в отраслевой конференции в СПбГАСУ, публиковал статьи, разрабатывал логистические модели транспортных потоков Петербурга.

«Интерес к транспорту у меня возник с детского сада, - рассказывает Иван. - Сначала я начинал с мусоровозов, потом автобусами заинтересовался, когда ездил в школу искусств, потом пришёл к экологичному транспорту. Всё это вылилось в 3D-модели, и когда в город приехали ТУАХи, я был уже полностью готов. Понял, что лучше делать практические, технические изобретения, чем заниматься искусством. Из транспорта мне ближе всего электрический. Потому что я вижу, насколько эти технологии эффективнее, безопаснее. Считаю, что в будущем трамвай будет на водородных топливных элементах. Это увеличит его автономный ход, можно будет обойтись без контактной сети. Троллейбус будет развиваться по технологии автономного хода, желательно с графеновыми или твердотельными аккумуляторами - это аккумуляторы будущего. И бестопливный генератор! Вот если его поставить – вообще будет оптимально! Машина просто будет ездить на магнитах!»

Своё профессиональное будущее Иван Бешенцев связывает только с транспортом – хочет занимать руководящие посты в отрасли, чтобы внедрить свои идеи на практике.

В финале экскурсии между СПб ГУП «Горэлектротранс» и школой № 347 было подписано соглашение о сотрудничестве, целью которого является совместная работа по экологическому воспитанию школьников в области городского транспорта.