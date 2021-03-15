Денис Минкин отметил глубокий смысл названия трамвая «Витязь-Ленинград»

Фото: "ПК Транспортные системы"

Петербургский Горэлектротранс готовится к приемке нового трамвая «Витязь-Ленинград», собранного на Невском заводе электрического транспорта (входит в состав «ПК Транспортные системы»). Это первый в России трамвайный вагон, кузов которого выполнен из алюминия. Примечательно и название новинки, которое отражает особую роль города на Неве в развитии трамвайного движения как в наши дни, так и на протяжении всей истории электротранспорта. На презентации вагона директор Горэлектротранса Денис Минкин напомнил, что ленинградский трамвай работал в блокаду и отметил глубокий смысл названия «Витязь-Ленинград».

Именно в Петербурге в 1880 году инженер Федор Пироцкий изобрёл первый в мире электрический трамвай. А к концу XX века этот вид транспорта прославил наш город как Трамвайную столицу мира. Но ещё один важный мотив, который заложен в названии «Витязь-Ленинград» - это беспримерный подвиг трамвайщиков блокадного Ленинграда. Блокадный трамвай, фронтовой трамвай, живой трамвай, «трамвай, как хлеб» - всё это о том трамвае, который был единственным пассажирским транспортом в осажденном городе. Даже в войну трамвай продолжал свою службу ленинградцам.

Название «Витязь-Ленинград» связывает современников с подвигом ленинградских трамвайщиков, о котором подробно рассказал в своей книге «Фронтовой трамвай» начальник Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны Михаил Сорока. Юбилейное издание этой книги директор Горэлектротранса Денис Минкин передал президенту ООО «ПК Транспортные системы» Феликсу Винокуру на заводской презентации алюминиевого трамвая. Денис Минкин также отметил, что петербургский Горэлектротранс первым среди российских предприятий будет эксплуатировать «именной ленинградский трамвай».

Новинка представляет собой модификацию любимого горожанами трехсекционного трамвая «Витязь-М». Сейчас трамвай проходит приемо-сдаточные испытания на НЗЭТ. Затем будет передан в Горэлектротранс и после подготовки к работе на линии повезет пассажиров по маршруту №60. Всего весной 2021 года парк петербургского Горэлектротранса пополнят 13 новых трамваев производства «ПК Транспортные системы», среди них – 2 трехсекционных трамвая «Витязь-Ленинград» и 11 двухсекционных трамваев «Богатырь-М».