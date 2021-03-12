Студенты Академии транспортных технологий проследили эволюцию электротранспорта в Музее ГЭТ

Группа студентов Академии транспортных технологий побывала на экскурсии в старинном депо Василеостровского трамвайного парка. Работники Музея городского электрического транспорта на примере музейных экспонатов показали, как развивались системы управления подвижным составом с начала открытия трамвайного движения в Петербурге в 1907 году и троллейбусного – в 1936-м.

На экскурсию в музей пришли студенты 1-2 курсов, обучающиеся по специальности «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)». На примере трамваев и троллейбусов разных лет будущие транспортники проследили эволюцию электрики подвижного состава и узнали, как на старинных вагонах и троллейбусах устроена система управления, контроллеры, тормоза и другое оборудование. Полученная информация пригодится в освоении профессии во время и после учёбы.

Экскурсия состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве, заключённого между СПб ГУП «Горэлектротранс» и Академией транспортных технологий. Профориентационные визиты студентов в Музей ГЭТ, трамвайные и троллейбусные парки – это часть долгосрочного сотрудничества Горэлектротранса и Академии. В рамках соглашения студенты проходят практику в Горэлектротрансе, заключают договоры на целевое обучение, а работники предприятия заочно получают здесь среднее профессиональное образование.

Кстати, Горэлектротранс связывают с Академией не только деловое сотрудничество, но и общие исторические корни. В 2005 году Электромеханический колледж СПб ГУП «Горэлектротранс» был присоединён к Автотранспортному колледжу, который теперь называется Академией транспортных технологий.