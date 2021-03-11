Денис Минкин обсудил дальнейшее развитие партнерства с транспортниками Петрозаводска

Геннадий Няккоев (слева) показал Денису Минкину (справа), как организована подготовка

петербургских троллейбусов к работе на маршрутах Петрозаводска

В начале 2021 года Петербург передал столице Карелии 17 троллейбусов, не задействованных в перевозках. Сотрудничество городов-ровесников (Петрозаводск, как и Петербург, основан в 1703 году. – Прим. ред.) продолжилось визитом директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина в ПМУП «Городской транспорт». Здесь ему рассказали, как обслуживают петербургские машины. Также руководители транспортных предприятий обсудили варианты повышения квалификации карельских транспортников на базе петербургского Горэлектротранса.

По словам представителей ПМУП «Городской транспорт», петербургские троллейбусы на данный момент являются лучшими машинами в парке подвижного состава петрозаводского предприятия. На новом этапе сотрудничества транспортных компаний директор Горэлектротранса Денис Минкин и директор ПМУП «Городской транспорт» Геннадий Няккоев договорились об обмене опытом обслуживания троллейбусов и возможном предоставлении услуг капитального ремонта для Петрозаводска. Также обсуждались перспективы повышения квалификации карельских коллег на базе Учебно-курсового комбината петербургского Горэлектротранса, троллейбусных парков и других профильных подразделений предприятия.

Среди других результатов деловой программы – укрепление международных связей. Петрозаводское транспортное предприятие планирует войти в состав Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ). Напомним, Денис Минкин является президентом МАП ГЭТ, совмещая эту общественную должность с работой в петербургском Горэлектротрансе.

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