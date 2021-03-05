Горэлектротранс рассказал коллегам из Дрездена о результатах работы над «водородным» трамваем

Представители петербургского Горэлектротранса приняли участие в онлайн-конференции, завершающей проект «Трансформация в сторону безвыбросного городского транспорта в Дрездене и Санкт-Петербурге». Участие в этом проекте ГЭТ принимает с 2017 года. Итоги работы, связанные с разработкой и испытаниями «водородного» трамвая, подвёл советник директора СПб ГУП «Горэлектротранс» - начальник службы технической политики Сергей Китаев.

На последнем заседании Сергей Китаев рассказал о результатах проекта по созданию испытательной платформы для водородных топливных элементов на базе трамвая. Именно этот проект был предложен Горэлектротрансом совместно с филиалом «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр» для участия в программе «Трансформация в сторону безвыбросного городского транспорта в Дрездене и Санкт-Петербурге» в 2017 году. Тогда на XIV конференции городов-партнёров России и Германии был представлен проект разработки трамвая, катера и грузовика с использованием водородного топливного элемента в качестве источника тока.

Реализация проекта дала положительный результат. Платформа была успешно построена в Цехе ремонта трамваев Службы подвижного состава на площадке Трамвайного парка № 1 и испытана на улично-дорожной сети Санкт-Петербурга.

«Мы сделали вывод о том, что трамвай на водородных топливных элементах – это, во-первых, возможно, а во-вторых, эффективно, выгодно и безопасно», - подчеркнул Сергей Китаев. Он сообщил, что интерес к проекту проявили крупные компании, в частности, группа «Синара», АО «Трансмашхолдинг», ОАО «РЖД», метрополитен, судостроительные компании. Заинтересовались проектом и в Германии: представители Горэлектротранса приглашены на запланированное на 22 апреля заседание Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) в Санкт-Петербурге.

Советник директора Горэлектротранса также сообщил, что распоряжением правительства Российской Федерации утверждён план развития водородной энергетики до 2024 года. И работа предприятия в этом направлении также внесла свою лепту в появление данного документа.

Напомним также, что в рамках проекта «Трансформация в сторону безвыбросного городского транспорта в Дрездене и Санкт-Петербурге» представители Горэлектротранса побывали в июле 2019 года на семинаре в Дрездене, где ознакомились с организацией работы общественного транспорта, с так называемыми «венскими трамвайными остановками», с работой диспетчерской Дрезденского предприятия городского транспорта, а также с туристическими и грузовыми трамвайными линиями.