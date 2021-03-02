К 8 Марта. «Мы нуждаемся в вашей заботе»

Почти половина коллектива петербургского Горэлектротранса готовится принять поздравления с самым ярким весенним праздником. Из 11,5 тысяч работников ГЭТ около 5,5 тыс. - женщины. Для них 8 Марта - особенно волнительный и ожидаемый день. Ведь многих поздравят не только члены семьи и коллеги, но и любимые пассажиры на линии. Весна - это время радости, время обновления, время надежд и новых планов. Женщины-вагоновожатые и водители троллейбуса рассказали о том, что их радует и улучшает настроение новой весной.

Мария Зотова,

водитель Троллейбусного парка № 2

Хотелось бы, чтобы наши мужчины не забывали в суете будней своих девушек, мам и бабушек... Несмотря на всю нашу силу, мы нуждаемся в вашей заботе и внимании. Спасибо вам за тепло и поддержку!

Екатерина Старикова,

водитель Трамвайного парка № 8

Этой весной я мечтаю о море - море цветов, улыбок и солнечных деньков!

Анна Образцова,

водитель-инструктор Троллейбусного парка № 1

Хочу, чтобы все девушки были самые счастливые, самые красивые, самые любимые, самые нужные и необходимые! Хочу, чтобы эта весна была самой яркой и красочной для всех, чтобы было много позитива, и для наших пассажиров тоже, конечно. Потому что без них нас не будет.

Оксана Белякова,

водитель Трамвайного парка № 3

Хочу на 8 Марта большой букет цветов, а хороший подарок надеюсь получить 15 марта на годовщину свадьбы - муж тоже работает водителем в нашем парке.

Дарья Кручинина,

водитель Троллейбусного парка № 2

Хочется пожелать, чтобы мужчины всегда оставались мужчинами и помнили, что они – сильный пол!

Мария Пелинен,

водитель трамвая Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка

Хочу этой весной видеть как можно больше здоровых, весёлых, улыбчивых и позитивных людей! Дорогие пассажиры, вас это тоже касается!

Элеонора Тугузбаева,

водитель Троллейбусного парка № 6

Пусть тюльпана запах свежий

Подарит радость, счастье, нежность,

Улыбку вызовет капель

В восьмой весенний тёплый день!

Елена Гоменюк,

водитель Трамвайного парка № 8

От весны, и особенно от 8 Марта, я жду только положительных эмоций, кучу подарков и прекрасных дней! Ну и, конечно, хотелось бы повысить разряд.

Алеся Глазунова,

водитель троллейбуса Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка

Хочется тепла во всём – в природе, на работе, в отношениях между людьми. А ещё – весенней сказки!

Альфия Габитова,

водитель Трамвайного парка № 8

Моё пожелание к этой весне - повысить разряд! Или получить в подарок велосипед.



