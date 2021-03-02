К 8 Марта. «Мы нуждаемся в вашей заботе»

Почти половина коллектива петербургского Горэлектротранса готовится принять поздравления с самым ярким весенним праздником. Из 11,5 тысяч работников ГЭТ около 5,5 тыс. - женщины. Для них 8 Марта - особенно волнительный и ожидаемый день. Ведь многих поздравят не только члены семьи и коллеги, но и любимые пассажиры на линии. Весна - это время радости, время обновления, время надежд и новых планов. Женщины-вагоновожатые и водители троллейбуса рассказали о том, что их радует и улучшает настроение новой весной.
Мария Зотова,
водитель Троллейбусного парка № 2
Хотелось бы, чтобы наши мужчины не забывали в суете будней своих девушек, мам и бабушек... Несмотря на всю нашу силу, мы нуждаемся в вашей заботе и внимании. Спасибо вам за тепло и поддержку!
Екатерина Старикова,
водитель Трамвайного парка № 8
Этой весной я мечтаю о море - море цветов, улыбок и солнечных деньков!
Анна Образцова,
водитель-инструктор Троллейбусного парка № 1
Хочу, чтобы все девушки были самые счастливые, самые красивые, самые любимые, самые нужные и необходимые! Хочу, чтобы эта весна была самой яркой и красочной для всех, чтобы было много позитива, и для наших пассажиров тоже, конечно. Потому что без них нас не будет.
Оксана Белякова,
водитель Трамвайного парка № 3
Хочу на 8 Марта большой букет цветов, а хороший подарок надеюсь получить 15 марта на годовщину свадьбы - муж тоже работает водителем в нашем парке.
Дарья Кручинина,
водитель Троллейбусного парка № 2
Хочется пожелать, чтобы мужчины всегда оставались мужчинами и помнили, что они – сильный пол!
Мария Пелинен,
водитель трамвая Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка
Хочу этой весной видеть как можно больше здоровых, весёлых, улыбчивых и позитивных людей! Дорогие пассажиры, вас это тоже касается!
Элеонора Тугузбаева,
водитель Троллейбусного парка № 6
Пусть тюльпана запах свежий
Подарит радость, счастье, нежность,
Улыбку вызовет капель
В восьмой весенний тёплый день!
Елена Гоменюк,
водитель Трамвайного парка № 8
От весны, и особенно от 8 Марта, я жду только положительных эмоций, кучу подарков и прекрасных дней! Ну и, конечно, хотелось бы повысить разряд.
Алеся Глазунова,
водитель троллейбуса Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка
Хочется тепла во всём – в природе, на работе, в отношениях между людьми. А ещё – весенней сказки!
Альфия Габитова,
водитель Трамвайного парка № 8
Моё пожелание к этой весне - повысить разряд! Или получить в подарок велосипед.