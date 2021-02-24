Энергохозяйству Горэлектротранса исполняется 87 лет

Точка отсчёта в истории современного Энергохозяйства - 1 марта 1934 года, когда была образована энергетическая служба «Лентрамвая». Все эти годы подразделение обеспечивает надёжность системы электроснабжения ГЭТ. Залог стабильной работы – профессионализм специалистов службы, современная техника, преемственность поколений и опыт, накопленный за 87-летнюю историю Энергохозяйства.

История энергетической службы неотделима от истории трамвая, вместе с которым в 1907 году в Петербурге появились контактная сеть, опоры, тяговые подстанции и специалисты, обслуживающие электрическое хозяйство. Однако официальным днём рождения Энергохозяйства считается 1 марта 1934 года, когда была образована энергетическая служба «Лентрамвая».

Во время Великой Отечественной войны многие работники Энергослужбы ушли на фронт. Оставшиеся сотрудники вместе с коллегами по Трамвайно-троллейбусному управлению поддерживали хозяйство в исправном состоянии, благодаря чему 8 марта 1942 года удалось восстановить грузовое движение, а 15 апреля – пустить пассажирский трамвай. За время блокады зафиксировано 979 разрушений контактной сети, из 20 подстанций пострадали 17, а уцелели только три. Многие работники Энергослужбы погибли в блокадном Ленинграде, в их числе крупный учёный и выдающийся инженер Абрам Хаймович Зильберталь.

Восстановительный период закончился в начале 1950-х годов, с тех пор и до наших дней усилия коллектива Энергохозяйства направлены на усовершенствование инфраструктуры и оборудования. Современное Энергохозяйство – это сложная система, обеспечивающая бесперебойное энергоснабжение трамвая и троллейбуса. В службу входят контактная и кабельная сети, тяговые подстанции, подразделение сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), энергодиспетчерский отдел.

В общей сложности круглосуточную работу Энергохозяйства обеспечивают сегодня 452 человека, а также 36 единиц спецтехники: вышки контактной сети, телескопические вышки, оперативные автомобили тяговых подстанций и кабельной сети. Эксплуатируются 86 тяговых подстанций, свыше 1900 км одиночного провода трамвая и троллейбуса, 1157 км кабельной сети, 233 электрифицированных стрелочных перевода трамвая и 455 электрических стрелок троллейбуса.

