Изобретателю трамвая Ф.А. Пироцкому – 176 лет

Фото представлено активистами Центрального района с одной из акций

по популяризации истории изобретения трамвая в историческом районе "Пески"

1 марта 2021 года исполняется 176 лет со дня рождения изобретателя электрического трамвая Фёдора Аполлоновича Пироцкого. В 1880 году благодаря успешному эксперименту петербургского инженера в Дегтярном переулке «впервые был двинут вагон электрической силою». Так наш город стал родиной трамвая, а Пироцкий вошёл в историю как изобретатель прогрессивного вида транспорта, опередившего время на несколько десятилетий. В память о знаменательном открытии сквер в Дегтярном переулке носит имя легендарного инженера.

В 1880 году опыты передачи электроэнергии по системе Пироцкого были продемонстрированы на первой электротехнической выставке в Соляном городке (в районе нынешней ул. Пестеля). А уже 22 августа (3 сентября по новому стилю) 1880 года в прессе появилось легендарное сообщение: «…в Санкт-Петербурге, на Песках, на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка, г. Пироцким первый раз в России двинут вагон электрической силою, идущей по рельсам, по которым катятся колёса вагона». Для этого опыта был использован вагон, переделанный из вагона конки с империалом. Несмотря на большую нагрузку - 40 пассажиров – он двигался со скоростью около 36 км/ч.

Однако появление электрического трамвая было невыгодно городским монополистам, владельцам конно-железных дорог. Поэтому, несмотря на дальнейшее распространение трамвая в мире, в Российской империи его внедрение задерживалось. Пионером оказался в 1892 году Киев. В Петербурге же, на родине изобретения, эксплуатация электрического трамвая началась только в 1907 году - после того, как в результате судебных тяжб город выкупил права у владельцев конно-железных дорог. Cам Пироцкий до этого момента не дожил.

В наши дни имя изобретателя трамвая увековечено в названии сквера напротив «Невской ратуши», расположенного на пересечении Кирочной, Новгородской улицы и Дегтярного переулка, где Фёдор Пироцкий с успехом проводил свои опыты по запуску первого в мире трамвая.

Посетителям Музея городского электрического транспорта об эксперименте Фёдора Пироцкого напоминает копия вагона конки под номером 114. «Конка» именно с таким номером была задействована в опытах инженера в 1880 году в Дегтярном переулке.