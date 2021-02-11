Развитие Горэлектротранса обсудили на семинаре профсоюзного актива ГЭТ

В Горэлектротрансе состоялась встреча сторон отраслевого соглашения по наземному городскому электрическому транспорту. В ней приняли участие заместитель председателя Комитета по транспорту Олег Матвеев, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, председатель Первичной профсоюзной организации Галина Крылова, профсоюзные лидеры парков и молодёжь предприятия, а также экономист Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Юлия Бачерикова.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Олег Матвеев отметил, что сложная эпидемиологическая обстановка в 2020 году привела к существенному снижению пассажиропотока и, как следствие, ухудшению финансовой ситуации по транспортному блоку. Тем не менее социальные обязательства перед работниками должны быть выполнены:

«Несмотря на тяжёлые бюджетные ограничения, все параметры отраслевого соглашения по индексации, подписанные вместе с вами в прошлом году на новую трёхлетку, будут выполняться в таком же объёме. Этот момент не обсуждается, эти параметры сохранены», - подчеркнул Олег Матвеев.

Также заместитель председателя комитета затронул тему ожидаемого масштабного обновления подвижного состава и инфраструктуры ГЭТ. Олег Матвеев сообщил, что впервые в текущем трёхлетнем бюджете эти направления имеют реальную финансовую обеспеченность: 20 млрд рублей на обновление подвижного состава на 2022-й – 2023-й годы. Большую роль в этом сыграла программа развития предприятия, разработанная под руководством директора Горэлектротранса Дениса Минкина. По словам Олега Матвеева, программа отличается системным подходом по каждой из составляющих, в настоящее время обсуждаются возможности привлечения сторонних инвестиций и федеральных грантов.

Денис Минкин, в свою очередь, рассказал коллегам о планах реконструкции трамвайных парков №№ 3 и 7, предстоящая модернизация которых должна стать одним из первых этапов масштабного обновления трамвайного движения. В настоящее время разрабатываются проекты реконструкции, начало которой запланировано на весну следующего года. Директор подчеркнул, что на время проведения работ выпуск из парков будет продолжаться.

Также Денис Минкин поделился с профсоюзными лидерами планами развития трамвайной и троллейбусной сети Петербурга. Горэлектротранс разработал 15 скоростных трамвайных маршрутов – по примеру трамваев №№ 60 и 100, работающих в режиме метро. Стратегия предприятия в части троллейбусного движения в основном связана с дальнейшим развитием троллейбусов с увеличенным автономным ходом. К нынешним девяти маршрутам ТУАХ Горэлектротранс разработал ещё шесть.

Также на встрече обсудили специальные вопросы внутрихозяйственной деятельности.