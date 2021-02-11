«Петербургские магистрали»: вышел в свет «молодёжный» номер газеты за февраль

Как бы ни была по обязанности строга и основана на фактах корпоративная газета, но в молодёжном выпуске привлекателен обмен мнениями «без галстука». После игры «Научно-технический совет», организованной Молодёжным советом Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс», редакция собрала проекты «трамвая будущего», а также предложила активной молодёжи предприятия поговорить о желаемых перспективах.

Молодёжный совет ППО ГУП «Горэлектротранс» организовал Научно-технический совет. Он прошёл в формате интеллектуально-деловой игры, задачей которой было… мечтать и фантазировать. Участники рассуждали, каким будет трамвай через четверть века. В преддверии Дня российской науки молодые специалисты ГЭТ вместе со студентами и преподавателями Академии транспортных технологий и АО «Научно-исследовательский институт точной механики» спрогнозировали образ, принципы управления и техническое устройство трамвая будущего.

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