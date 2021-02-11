Денис Минкин поздравил тружеников АВС с 80-летием подразделения

Сегодня в Аварийно-восстановительной службе петербургского Горэлектротранса состоялось торжественное собрание, посвящённое юбилею подразделения. Вместе с работниками АВС и ветеранами службы вспоминали вехи её становления директор предприятия Денис Минкин и председатель Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Галина Крылова.

Фото:

В приветственном слове директор Горэлектротранса Денис Минкин отметил, что предприятие, как и система транспорта города, конечно, будут развиваться, при этом опыт АВС будет востребован во все времена: «Представить эту систему, например, лет через 50 достаточно сложно – будут ли это трамваи или какие-нибудь летающие капсулы. Но какой бы ни была система, всё равно останутся ситуации, которые будет решать ваша служба. Она вечная, она будет всегда, при любых стадиях развития транспортной системы. И лишних слов о значимости АВС сказать невозможно».

Профсоюзный лидер Галина Крылова в свою очередь отметила, что Аварийно-восстановительная служба - единственная служба ГЭТ, имеющая свою собственную эмблему. А сам коллектив отличается сплочённостью и добрыми традициями. «Я знаю, что от вас очень редко уходят люди, и даже слышала, что те, кто хотят прийти к вам работать, стоят в очереди» - сказала председатель ППО ГУП «ГЭТ».

На торжественном собрании коллектив Аварийно-восстановительной службы был награждён дипломом СПб ГУП «Горэлектротранс». Шесть работников службы удостоены благодарности и благодарственных писем Администрации Московского района Санкт-Петербурга, трое - благодарности Комитета по транспорту. Почётной грамотой СПб ГУП «Горэлектротранс» награждены 10 человек, 15-ти работникам от имени предприятия объявлена благодарность.

19 работников Аварийно-восстановительной службы были награждены медалями и почётной грамотой Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также почётной грамотой Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс».

Сильные и цепкие «носороги ГЭТ» встречают 80-летие