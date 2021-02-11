Максим Соколов встретился в Горэлектротрансе с лидерами кейс-чемпионата «Новые люди - новый транспорт»

В Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке (СТТП) вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов поздравил победителей III кейс-чемпионата «Новые люди - новый транспорт», проводимого Комитетом по транспорту. В составе жюри также был директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, который на финале пригласил победителей работать в ГЭТ и предложил начать знакомство с производством с экскурсии в СТТП. Здесь же находится Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, где ребятам показали тренажерный класс, оборудованный учебными кабинами трамвая и троллейбуса на динамической платформе.

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Экскурсия лидеров кейс-чемпионата в Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк началась с торжественной программы. Она состояла из церемонии награждения победителей с участием вице-губернатора Максима Соколова, председателя Комитета по транспорту Кирилла Полякова и директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина, а затем совместного обсуждения за круглым столом современных проектов и новостей транспортной отрасли.

Среди финалистов чемпионата «Новые люди - новый транспорт» – пять сборных команд в составе представителей Высшей школы менеджмента СПбГУ, государственного архитектурно-строительного университета, политехнического университета Петра Великого и Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Все они имеют активную жизненную позицию, хотят получать новые знания и готовы предлагать новые решения для промышленного комплекса Северной столицы.

В тренажерном классе ребята познакомились с панелями управления современного трамвая и троллейбуса и сами побывали в роли водителей электротранспорта. Такие тренажеры «с эффектом виртуальной реальности» применяются в УКК для обучения навыкам вождения еще до выхода учеников на полигон. Затем студенты проехали на троллейбусе с обзорной экскурсией по территории Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка, побывали в трамвайном и троллейбусном депо, ознакомились системой диагностирования технического состояния трамвайной тележки, технологией обслуживания подвижного состава.

Студенты вузов и их молодежный менталитет – это инновационный и стратегический ресурс города и страны в целом. Поэтому руководители транспортной отрасли заинтересованы оказывать самым мотивированным ребятам помощь в повышении их профессиональной квалификации в форме стажировок на предприятиях городского транспорта. В частности, петербургский Горэлектротранс активно укрепляет связи с крупнейшими научными центрами Петербурга и России. Недавно были подписаны соглашения о кадровом и научно-техническом взаимодействии с ЛЭТИ, ПГУПС, СПб УГПС МЧС России. А в преддверии Дня российской науки Молодежный совет ППО ГУП «Горэлектротранс» провел деловую игру «Научно-технический совет» по разработке облика трамвая будущего с участием молодых специалистов предприятия и представителей Академии транспортных технологий и АО «Научно-исследовательский институт точной механики».