Каким будет трамвай через четверть века, рассказала молодёжь Горэлектротранса

Молодёжный совет ППО ГУП «Горэлектротранс» организовал необычный научно-технический совет «Трамвай будущего», который прошёл в виде интеллектуально-деловой игры. Накануне Дня российской науки молодые специалисты ГЭТ вместе со студентами и преподавателями Академии транспортных технологий и АО «Научно-исследовательский институт точной механики» спрогнозировали образ, принципы управления и техническое устройство трамвая будущего. Проекты трамвая будущего оценивало жюри под руководством директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина.

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В целом облик трамвая будущего участники «Научно-технического совета» увидели плавным, обтекаемым, каплевидным, а сам вагон - построенным из современных материалов с использованием алюминия и композитных деталей. При этом команды не стали полностью отказываться и от привычной стальной рамы.

Много интересных идей прозвучало относительно энергоснабжения и принципов движения трамвая будущего. Среди них - отказ от контактной сети в пользу беспроводной передачи энергии, в том числе непосредственно по контактному рельсу. Ещё одна концепция предполагает трамвай полностью автономный, с энергоёмкими батареями, обеспечивающими автономный ход на 400-500 км и заряжающимися на остановках за 15-20 секунд. Другие предложения предусматривают использование в качестве источника питания трамвайного вагона водородный топливный элемент. Интересно, что прототип «водородного трамвая» уже был построен и испытан в Горэлектротрансе в 2019 году.

Большинство участников интеллектуальной игры полагает, что трамвай будущего станет беспилотным: управлять вагоном станет искусственный интеллект, а функционал водителя сместится в сторону обязанностей оператора. Это предполагает переподготовку и повышение квалификации персонала, в результате чего появится больше IT-специалистов. Среди поступивших предложений можно отметить оплату проезда по лицу с помощью биометрии, когда списание средств происходит автоматически при посадке пассажира в салон.

Несколько концепций предложено относительно организации трамвайной системы. Среди них: трамвай в ретростиле в центре города, скоростной вокруг центра, сверхскоростной на периферии (с возможностью передвижения по Финскому заливу на понтонах), а также радиальный принцип, по которому пригороды Петербурга соединяют с городом лучи монорельса.

Всего в «Научно-технической конференции» принимали участие 5 команд, ещё одна шла вне конкурса с подготовленным заранее домашним заданием. Директор Горэлектротранса Денис Минкин отметил, что молодёжный менталитет уже сам по себе служит источником ярких идей: «По разговору было видно, что вы не боитесь дискутировать. С нами в спор вступаете, это классно! Не боитесь в глаза сопернику или собеседнику смотреть, не боитесь отстаивать свои мысли. Это в вас есть, это – супер! Мы продолжим эти дискуссии, придумаем с Молодёжным советом новые интересные формы взаимодействия. У “седых” людей мысли традиционные, а у вас они могут быть нестандартными. А мы говорим про время, которое наступит через 10 – 20 – 30 лет. Для того чтобы его отгадать, мыслить нужно нестереотипно. В этом смысле расчёт только на вас!»

Победителем конференции стала команда № 3, создавшая, по мнению жюри, максимально точный, полный и ёмкий образ трамвая будущего. Эта же команда получила специальный приз за смелую и креативную идею запуска трамвая по Финскому заливу с помощью понтонов. Специальный приз за рационализаторское предложение получила представитель команды № 5 - мастер производственного обучения Учебно-курсового комбината Мария Евтушенко, предложившая создать Центр обучения профессиям ГЭТ.

Также презентации команд оценили представители «ЛЭТИ», с которым в начале февраля Горэлектротранс подписал соглашение о кадровом и научно-техническом взаимодействии.