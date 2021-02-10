Сильные и цепкие «носороги ГЭТ» встречают 80-летие

Речь идёт о юбилее Аварийно-восстановительной службы Горэлектротранса, которую не зря ещё называют «трамвайной скорой помощью». Ведь её работники первыми приходят на выручку транспорту, попавшему на линии в нештатную ситуацию. От слаженных действий бригады, отточенных до автоматизма, зависит время задержки движения, сведение к минимуму неудобств для сотен пассажиров. А ведь бригады с эмблемой носорога на оранжевых спецовках приходят на помощь и в других ситуациях: участвуют в ликвидации аварий, связанных с падением деревьев на рельсы и контактную сеть, откачивают с путей воду в случае прорыва трубопровода или разгула стихии. В общем – отвечают за максимально быстрое возобновление стабильной работы электротранспорта.

Юбилей – хороший повод задуматься о пройденном пути, вспомнить свою историю, осмыслить настоящее и проанализировать завтрашний день. 80 лет – много это или мало? С одной стороны много, ведь возраст Аварийно-восстановительной службы сравним с возрастом петербургского трамвая, которому в этом году исполнится 114 лет. А с другой – мало, ведь по-настоящему современный период развития службы начался относительно недавно.

Аварийно-восстановительная служба ведёт свою историю с 1941-го года. До этого времени трамвайные парки имели в своём хозяйстве по одному аварийному вагону и занимались аварийными работами совместно со Службой движения и линейными слесарями Службы подвижного состава. Аварийные бригады были обособлены друг от друга, поэтому в начале сороковых годов назрела необходимость их объединения. 11 февраля 41-го был издан приказ начальника Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома Михаила Сороки о создании Централизованного пункта аварийно-технической помощи (ЦПАТП). Это было сделано в целях «улучшения работы аварийно-технической помощи на линии, лучшего использования квалифицированных рабочих и сокращения административных расходов». Находился пункт в ведении трамвайного парка им. Блохина.

Приказ от 11.02.1941 г. Сход с рельсов мобильной грузовой платформы, 1927 г.



В годы блокады бригады ЦПАТП находились также в трампарках им. Коняшина и Смирнова. Вместо ушедших на фронт мужчин работали в основном женщины, на которых легла непомерная нагрузка. Бомбы и снаряды разбивали трамваи, повреждали пути и контактную сеть. Женщинам приходилось в тяжелейших условиях заниматься аварийно-восстановительными работами, устранять сходы трамваев с помощью реечных домкратов, разбирать завалы. Ветеран службы М. П. Алексеева вспоминала: «Девчонкой со школьной скамьи, ещё паспорта не было, пришла в 1943 г. аварийным слесарем ЦПАТП. Мужчины все на фронт ушли, и бригада состояла из пяти обессиленных женщин, вручную поднимали сошедшие с рельсов трамвайные вагоны. На себе домкраты носили. А сами — в чём душа держится, время-то какое: блокада. Долго привыкнуть не могла, плакала — всё железное, всё тяжелое. Откуда силы брались — сама не знаю». Наряду с аварийно-восстановительными работами женщинам приходилось обеспечивать сухим песком конечные станции. Песок сушили на дровяных плитах, переворачивая его лопатами. Также вручную, вёдрами, через окно загружали песковозные вагоны ёмкостью три кубометра.

В послевоенные годы аварийные бригады были реорганизованы в Отдел линейных аварийных работ. Общая численность персонала ОЛАР составляла около ста человек, в их число входили линейные слесари, работавшие на 12 конечных станциях, расположенных в разных частях города. Аварийных машин было всего три, базировались они в парках им. Блохина, Смирнова и на Стремянной улице. Подъём и установку вагонов на рельсы по-прежнему осуществляли с помощью примитивных средств: реечных домкратов, металлических листов и деревянных прокладок.

Аварийная машина на базе автомобиля ГАЗ-51



В начале 70-х годов Отдел линейных аварийных работ был переименован в ЦЛАР – Цех линейных аварийных работ, с дислокацией в том же парке. Цех располагал уже четырьмя машинами с бригадами из пяти человек. В своей тяжёлой физической работе они использовали старые методы, поэтому остро назрела необходимость в создании машины с гидроподъёмным механизмом. К концу десятилетия были проведены испытания первой аварийной машины на базе автомобиля ГАЗ-53. Первый гидроподъёмник с суточным режимом работы был введён в действие в начале 80-х годов и базировался в трампарке им. Блохина. Второй был поставлен на дежурство на конечную станцию «Проспект Славы». Машины зарекомендовали себя хорошо, выезжали на сложные задержки движения, а время постановки вагонов на рельсы значительно сократилось.

Первый двухкабинный АТ53Г, шасси ЗИЛ-432932 Подъём вагона реечным домкратом

С 1983 года, с приходом в службу Александра Майорова, началось её стремительное техническое преображение. Уже спустя год благодаря усилиям Александра Константиновича у аварийщиков появился центральный пункт базирования на Хасанской улице, со сварочной, механической, столярной, гидравлической и электромастерской. Оборудование этих мастерских помогло ввести в эксплуатацию в 1985 году первый в Советском Союзе гидроподъёмник на базе ЗИЛ-130. Установка гидроподъёмника с обустройством кунга и размещением в нём аварийной бригады разрабатывалась силами мастеров и рабочих ЦЛАР. Новая техника прекрасно зарекомендовала себя при выполнении аварийно-восстановительных работ, но вместе с тем потребовала создания новых приспособлений. Они тоже разрабатывались силами самой службы. Параллельно создавались карты аварийно-восстановительных работ, изготавливались и внедрялись новые средства механизации, технологическая оснастка аварийных машин. Технические расчёты и испытания новой техники проводились совместно с конструкторско-техническим бюро предприятия. Итогом этой работы стала полная замена в 1989 году гидроподъёмников на шасси ЗИЛ-130. А с появлением нового типа подвижного состава – вагонов ЛВС-86 – часть гидроподъёмников были переоборудованы в универсальные, что позволило устранять сходы средних тележек вагона на открытом полотне.

АТ 53Г на шасси ЗИЛ-130 АТ 53Г на шасси ЗИЛ-432932

В 1988 году на службе у аварийщиков появился трактор «Кировец» К-701 с навесным гидрооборудованием – и тоже впервые в СССР. Это стало ещё одной важной вехой в истории АВС. Трактор обеспечивал буксировку вагонов по методу седельного тягача, устранение сходов тяжеловесных поездов с помощью гидравлических домкратов с приводом от трактора, буксировку составов на участках с повреждённой контактной сетью. Вскоре в эксплуатацию был введён второй «Кировец». А для работы в чрезвычайных условиях аварийщиками использовался танковый тягач БКТ на колёсном ходу. Оставаясь цехом в трампарке им. Блохина, ЦЛАР уже давно фактически работал как структурное подразделение. И в сентябре 1994 года приказом директора Горэлектротранса Юрия Горлина была создана Аварийно-восстановительная служба во главе с Александром Майоровым, который продолжил её совершенствование.

Тракторы «Кировец» на службе АВС



В наши дни качественно новый уровень технического оснащения АВС особенно заметен на примере аварийных машин и их оснастки. Автомобили ЗИЛ заменяются КамАЗами, оборудование и характеристики которых намного прогрессивнее. А в 2019 году для службы был приобретён локомобиль Unimog с гидрооборудованием, созданным по техническому заданию Горэлектротранса. Многофункциональная машина способна передвигаться как по дорогам общего пользования, так и по рельсам, буксируя вагоны массой до 100 тонн. Локомобиль может объехать пробки по обособленным трамвайным путям, выручит там, где другому грузовому автомобилю сложно подъехать к месту аварийно-восстановительных работ, например, на открытом полотне.

Учения работников АВС КамАЗ АРС 01

Локомобиль Unimog

Особенно наглядно оснащение современной Аварийно-восстановительной службы её работники продемонстрировали в 2019 году, приняв участие во всемирном марафоне #TetrisChallenge. Тогда только в одном кадре удалось разместить около 80 процентов материалов и приспособлений, остальные остались в грузовике.

Одновременно с повышением технического уровня АВС растёт профессионализм работников службы, что отражается на сокращении среднего времени ликвидации аварийного случая - одного из основных показателей деятельности подразделения. В 2013 году это время составляло 7 мин. 24 сек., в 2018 году – 6 мин. 18 сек., а в 2020-м – 6 мин. 6 сек. Непосвящённому эта разница может показаться несущественной. Однако транспортники хорошо знают истинную цену времени, когда каждая дополнительная минута простоя на линии влечёт за собой убытки для предприятия и неудобства для пассажиров. Слаженность действий работников АВС можно оценить на конкурсах профессионального мастерства, начало которым тоже положил Александр Константинович Майоров, ушедший из жизни в 2016 году. Поэтому соревнование 2018-го года посвятили его памяти.

А. Майоров награждает победителей конкурса профессионального мастерства АВС, 2015 г.

Конкурс профессионального мастерства работников АВС, 2018 г.

Сейчас, когда электрический транспорт стоит на пороге новой технической революции, сложно представить, какой будет оснастка Аварийно-восстановительной службы, предназначенная для работы с «трамваем будущего». Хотя работники АВС задумываются об этом будущем уже сейчас. Например, слесарь по ремонту подвижного состава Сергей Иванов, удостоенный в 2020 году благодарности министра транспорта, полагает, что лет через пятьдесят работники службы будут выезжать на аварийные случаи в экзоскелетах. Человек, облачённый в специальный модуль, сможет просто поднять вагон и поставить его обратно на пути.

Но какие бы чудо-новинки ни пришли на смену современной технике, в Аварийно-восстановительной службе уверены: её всегда будут отличать и объединять чувство товарищества, взаимовыручка, работа плечом к плечу, а также узнаваемая в городе эмблема в виде мощного и цепкого носорога. Ведь этот талисман отражает самые сильные стороны АВС, девиз которой придумал в своё время бригадир Владимир Паруев: «Пришёл, увидел, устранил»!