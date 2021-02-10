Автомобилистам-нарушителям напомнили ПДД на ул. Маршала Казакова

10 февраля сотрудники ГИБДД и Трамвайного парка №8 провели профилактическую акция по безопасности дорожного движения на ул. Маршала Казакова. На участке от ул. Котина до пр. Маршала Жукова автомобилисты пытаются объехать утреннюю пробку по обособленным трамвайным путям, подвергая риску безопасность пассажиров, ожидающих на остановках; и нарушая стабильную работу электротранспорта.

По ул. Маршала Казакова трамваи маршрута №60 в утренние часы пик идут с интервалом в 3-4 минуты. Режим работы «как метро» позволяет десяткам тысяч пассажиров добираться из спальных районов юго-запада до станций метрополитена. Маршрут №60 входит в топ-3 самых популярных маршрутов наземного транспорта Петербурга: современные тёплые и комфортные вагоны не стоят в пробках и движутся по недавно отремонтированным рельсам быстро и надежно.

Однако на участке ул. Маршала Казакова от ул. Котина до пр. Маршала Жукова нередко на путях появляются автомобилисты, которые проносятся на большой скорости мимо стоящих на остановках людей и даже выезжают на встречные трамвайные пути, провоцируя риск лобового столкновения с движущимися вагонами. На этом же участке – остановка «Школа». Ничем неоправданное нарушение правил может привести к ДТП и нарушить стабильную работу одного из самых востребованных маршрутов юго-запада города.

В ходе профилактической акции 10 февраля сотрудники отдела ГИБДД по Красносельскому району и Трамвайного парка №8 напомнили автомобилистам о недопустимости подобных нарушений. Составлено 12 протоколов об административном правонарушении. Аналогичные акции проводятся петербургским Горэлектротрансом и коллегами из дорожной полиции регулярно. Практика будет продолжена.