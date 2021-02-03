В День российской науки Горэлектротранс представил в ПГУПС доклад «Трамвай будущего» и подписал с вузом соглашение о сотрудничестве

8 февраля директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин рассказал о перспективном развитии городского трамвая на торжественном заседании в Петербургском государственном университете путей сообщения им. Александра I. Также в День российской науки состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Горэлектротрансом и ПГУПС.

Соглашение подписали директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и ректор Петербургского государственного университета путей сообщения Александр Панычев. Старейшее в городе предприятие общественного транспорта планирует укрепить многолетнюю дружбу и сотрудничество с первым транспортным вузом России.

В первую очередь ГЭТ заинтересован в программах образования, которые предоставляет Петербургский университет путей сообщения, – рассказал Денис Минкин:

«Это для Горэлектротранса интересно и важно в самых разных аспектах, которые касаются подвижного состава, инфраструктуры и нашей работы на линии. Естественно, это и энергетика, раз мы говорим об электрическом транспорте; это автоматика, связанная с управлением этой энергетикой и управлением подвижным составом; это путевое хозяйство, подвижной состав, диспетчеризация и логистика. Но ещё очень важный момент – молодежный менталитет, так как мы сейчас стоим в преддверии обновления транспортной системы».

Петербургский Горэлектротранс в целях решения актуальных задач, стоящих перед современным электротранспортом, активно укрепляет связи с крупнейшими научными центрами Петербурга и России. Недавно предприятия подписало соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским университетом Государственной противопожарной службы МЧС России, а в преддверии Дня науки, 3 февраля – с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ». Представители вуза уже успели оценить проекты молодых специалистов Горэлектротранса на деловой игре «Научно-технический совет: Трамвай будущего», которая состоялась 6 февраля.