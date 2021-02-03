В ЛЭТИ оценили концепции трамвая будущего, представленные молодёжью Горэлектротранса на игре "Научно-технический совет"

Молодёжный совет Горэлектротранса в преддверии Дня российской науки организовал деловую игру для молодых профессионалов – «Научно-технический совет: Трамвай будущего». 6 февраля команды в составе работников предприятия и студентов разных специальностей создавали собственные проекты трамвая, которые затем представили жюри под руководством директора Горэлектротранса Дениса Минкина. С новыми проектами также познакомились представители ЛЭТИ: соглашение о стратегическом партнёрстве между предприятием и вузом было подписано в минувшую среду.

В деловой игре «Трамвай будущего» участвовали пять команд. Ещё одна представила внеконкурсный проект, подготовленный заранее. В составе команд – перспективная молодёжь разных специальностей из петербургского Горэлектротранса, а также учащиеся транспортных вузов и колледжей Санкт-Петербурга. С учётом срока службы трамваев новый подвижной состав будет работать в городе и через 25-30 лет. Это отдалённая перспектива развития, которая затрагивает период возможной научно-технической революции. Именно поэтому задумываться о том, каким будет транспорт и город будущего, нужно уже сегодняшним специалистам.

Проекты оценил кандидат технических наук Денис Филатов, руководитель направления «Электротехника и электротехнологии» Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»: «Очень много креативных мыслей. Приятно, что молодёжь так активно думает о будущем, не боится заглядывать не то что на 5-10, а даже на 30 лет вперёд. Были интересные проекты, связанные с технической реализацией. Было интересно послушать, как видят развитие автономного управления и электротехнической составляющей перспективного транспорта люди, деятельность которых непосредственно связана с транспортом. Это те темы, исследованием которых занимается и наш университет в том числе. Есть идеи реализуемые, было бы интересно погрузиться в их детали и экономическую составляющую. Большинство идей очень интересны, но они требуют более детальной проработки, после которой уже будет понятно, где именно можно будет их внедрить, и насколько близко эта перспектива»

Напомним, 3 февраля директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Шелудько подписали соглашение о кадровом и научно-техническом взаимодействии. Цель документа – объединить и использовать для нового перспективного развития опыт двух старейших электротехнических организаций: профильного вуза и первого в Петербурге предприятия общественного транспорта.